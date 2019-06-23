石門水庫熱氣球嘉年華閉幕雨神攪局 球迷相約明年見

2019-06-23 23:58

〔記者李容萍／桃園報導〕「2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華」今晚在石門水庫南苑草坪圓滿落幕，由於熱氣球活動受限天氣影響，為期9天的活動，除了21日上午及15、19、20、21日下午因為風大和下雨因素熱氣球均未立球和升空，今日壓軸最後一天活動也因雨神報到，持續一整天的雨，讓熱氣球的立球、搭乘體驗均告停止，市府觀光旅遊局統計9天總參觀人數共23萬2500人次，較去年25萬人次略低，球迷們難掩失望，只能就近遊逛水庫湖光山色的美景，依依不捨相約明年6月「再見」。

據熱氣球團隊表示，石門水庫因為受到環山的影響，天氣變化大，除了雨天不立球、不升空，瞬間的風勢也會左右熱氣球的升空；操控熱氣球的團隊於活動期間的清晨和下午均會在現場待命，在熱氣球升空前，並以釋放黑色的氣球「測風速」做為評斷是否升空的依據，一年一度的石門水庫熱氣球嘉年華，包括已網路預約報名民眾，想搭乘熱氣球升空，完全得靠「老天爺幫忙」。

觀光旅遊局表示，今年石門水庫熱氣球嘉年華以親子嘉年華為主題，邀請超人氣電影主角「小小兵」、來自日本可愛逗趣的章魚造型熱氣球在桃園亮相，加上假日晚上7點的光雕秀，首週假日共吸引超過10萬人次參觀，昨日入園人數飆高為5萬5000人次，但今日最後一天因雨下不停，入園只剩1萬3500人次。

而少了熱氣球亮點，大人、小孩只好轉到草坪上的大型遊樂園遊玩、拍照，順道欣賞水位接近滿水位的石門水庫園區，也相約明年熱氣球登場時要把握好天氣趕快安排到此「衝一波」，才不會後悔莫及！

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