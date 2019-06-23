枋寮榨出龍膽石斑價值 青年盼創意行銷翻轉故鄉

2019-06-23 23:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東枋寮鄉一向以龍膽石斑產業聞名，近年更萃取龍膽石斑魚鱗精華製作成面膜等系列保養品，一群返鄉打拼的枋寮青年，不甘心當地總是遊客路過的鄉鎮，成立行銷團隊發展社區產業，希望榨出龍膽石斑價值翻轉枋寮。

枋寮鄉以「龍膽石斑」為主題規劃漁村生活體驗行程，結合在地養殖業者，體驗龍膽石斑餵魚秀、撒魚網等活動外，更善加利用龍膽石斑剩餘價值，萃取龍膽石斑魚鱗精華製作成面膜等系列保養品，可惜枋寮鄉整體知名度不高，幾名當地青年決定發揮所長行銷。

在新龍社區發展協會執行長林春來串聯下，鄭芳昆、阮敏森、陳宏洋、郭育民、邱柏儀5位理念相近的返鄉青年，結合包括表演設計、餐飲、平面設計、網站銷售、錄影剪輯等專業，以「愛家鄉、愛土地」為主軸，成立「愛地創意行銷」，透過網路行銷方式販售枋寮鄉社區產品、社區好物，以及行銷推廣社區特色景點。

愛地創意行銷創辦人鄭芳昆表示，社區產品要靠社區自主經營比較辛苦，透過當地「跨域合作」行銷概念，整合農再社區、社區據點、以及周邊資源，目前除了枋寮鄉新龍社區研發生產的龍膽石斑魚鱗膠原蛋白面膜等保養品外，更以龍膽石斑魚鱗為材料開發冰品等產品，希望「榨乾龍膽石斑、點亮枋寮物產」。

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