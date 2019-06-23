防校產淪私人財團所有 亞太自救會籲教部積極介入

2019-06-23 12:16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕私立亞太創意技術學院日前遭教育部命令停辦，8月將正式走入歷史，然而學生補償、22名教師優離退方案未決、12億元公開資產去向未明，亞太教職員生團結自救會呼籲，教育部應積極介入督導校方提出教職員生補償及校產清算程序，真正落實亞太校產回歸政府、人民使用的公共目標。

亞太董事會今年1月提出停辦計畫，但因部分董事認為內容與決議不符而退回，亞太於限期1個月內遲無再提出停辦計畫，教育部為避免停辦無限期拖延，當機立斷首度動用私校法，強制亞太技院停辦，確保維護公共校產，自救會也深表肯定與感謝。

教育部指出，亞太目前公共資產約12億元，但欠薪、資遣費約3300多萬元，建議董事會盡速清算處理，校產則回歸苗栗縣政府，並給予3年期限，至2021年7月底前若未改辦、復辦，則須解散董事會。

自救會則認為，過去永達學院掏空案殷鑑不遠，為避免亞太董事會於3年轉型期間掏空校產轉手其他財團，呼籲教育部應立即積極介入停辦後的校產清算程序，「不應再讓董事會擁有3年轉型期」。

自救會呼籲，應由教育部督導校方針對被迫轉學、中斷學業的學生給予合理補償，退回最後一學期學費，並監督校放盡速清償積欠教職員薪資及教師優離退權益。

自救會並強調，亞太校產來自長期國家高額補助、學生學費及教職員薪資被迫打折等，皆屬公共性資產，不該再被誤認為是「私校私產」，然而亞太董事會仍有數席董事希望引入私人財團，教育部應正視並訴要求校方依捐助章程規定將校產回歸地方政府，確保校產公共性。

亞太技院已是全台第四所停辦大專院校，為遏止私校不公義退場情事未來重演，教育部對亞太技院停辦後的校產處置模式將成為未來其他私校退場的重要範例，自救會沉痛呼籲教育部應積極介入監督，避免年輕世代權益、公眾資產遭私人財團剝奪。

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