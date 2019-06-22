嗑到爽！5000斤西瓜、洋香瓜大請客 新豐鄉農會超霸氣

2019-06-22 16:59

〔記者黃美珠／新豐報導〕新竹縣新豐鄉農會今天舉辦西瓜節推廣活動，同時行銷新豐遠近馳名的西瓜和洋香瓜，作風超豪邁地，一舉端上2瓜合計5000台斤的量，相當於1公頃的收成數，免費請來客暢「嗑」，農會同仁切西瓜、切洋香瓜切到手軟，食客則在溽暑中大口大口啃得透心「暖」，很自然的高人氣帶動高買氣，在場每個人都笑得甜滋滋好開心。

新豐鄉農會總幹事鄭旭凱說，瓜果類1公頃收成大約就是5000台斤。新豐的洋香瓜栽種面積約6公頃，西瓜約26公頃，換算下來每年平均各有3萬或是30萬台斤產量。但是因為517水災，西瓜和洋香瓜今年都減產約6成。

也因此，往年洋香瓜產地價每台斤35元，今年飆漲到40元以上；西瓜產地價每台斤12元，今年也上漲為17元。但值得安慰的是品質上沒有打折，有的甚至因為管理得宜而更香甜。以西瓜為例，甚至有些大到超過34台斤的，甜度也破了14度。

近期是今年夏季最後一波上市的新豐西瓜，新豐鄉農會為了一饗饕家，今天特別提供5000台斤西瓜和洋香瓜，免費給所有來客無限暢吃，相當於把1公頃的產量都拿出來大請客。

其中，大家試到的洋香瓜，在市面上根本買不到，鄭旭凱說，這是因為品質不輸日本北海道的，所以每年還沒採收就已經被預購一空，今天的還是特別預先情商農友為這場推廣活動而保留的。

農會的豪邁作風果然帶動人氣和買氣，現場熱鬧滾滾，很多民眾光是嗑西瓜和洋香瓜，就捧著肚子喊飽，不用吃午餐了！

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