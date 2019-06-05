洋香瓜混血女皇！施純堅退休前力作 橘后回澎湖辦觀摩會

2019-06-05 22:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕高雄區農業改良場澎湖分場長施純堅即將在7月屆齡退休，今天舉行台日混血女皇溫室洋香瓜「高雄2號─橘后」新品種示範觀摩會，繳出職場畢業漂亮成績單，場長戴順發、澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲也共襄盛舉。

高雄區農業改良場2016年推出抗白粉病優質洋香瓜新品種高雄2號─橘后開始，積極在台灣各地加強地方試作與推廣等工作，2018年在屏東縣長治鄉與嘉義縣太保市舉辦示範觀摩會，獲得農民、消費者與種苗商等廣大迴響，這次返回孕育地澎湖縣舉行示範觀摩會，讓分場長施純職人生涯，留下完美回憶。

高雄場長戴順發說，目前適合台灣栽培的國產溫室洋香瓜品種稀少，幾乎全靠日本進口阿露斯系統品種，但進口品種有水土不服的可能，且每年進口種子費用所費不貲，增加栽培成本。有鑑於此，高雄場特別推出屬於相同系統洋香瓜新品種高雄2號─橘后，植株強健，適合台灣平地地區春秋兩季栽培，網紋明顯浮凸，均勻分布，果型渾圓飽滿，果肉橙紅色系，肉質香甜軟Q多汁，無論外觀或是果肉品質都是一等一，栽培者可以獲得利益。

另外，新品種具有極抗白粉病的特性，可減少施用農藥20～30％。農改場以田間觀摩與果實品嘗等方式推薦安全又優質的國產溫室洋香瓜新品種給種苗業、農友及消費大眾，創造三贏。施純堅退休在即，澎湖縣府會雙首長甫結束離島視察行程後，立即趕到現場共襄盛舉。

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