新豐西瓜評鑑 34.05台斤的最重西瓜摘下西瓜王

2019-06-19 16:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉西瓜、洋香瓜品嚐展售促銷活動，本週六（22日）將在新豐鄉公所前廣場舉辦，縣府和農會今天辦理西瓜評鑑會，由農友官傳桂栽種的西瓜摘下冠軍，李國興以34.05台斤的最重西瓜摘下西瓜王，魏增權的西瓜甜度14.9度最高。

農業處表示，全縣西瓜種植面積約42公頃，產量約850公噸，其中以新豐鄉種植最廣約26公頃。新豐土壤多屬紅土沙質，適合栽種瓜果，經桃園區農業改良場輔導精選優質品種，加上農友多年用心栽種經驗，生產的瓜果無論甜度、口感、品質皆屬上乘，更是炎炎夏日消暑解渴的聖品。

新豐鄉西瓜評鑑比賽今天上午在中崙三元宮迎賓會館舉行，共有25位農友達標參賽。農會統計結果，冠軍官傳桂、亞軍史文華、季軍黃國展；西瓜王李國興（34.05台斤），西瓜后張保孫、陳國彬（33.05台斤）；魏增權的西瓜甜度最甜（14.9度）。

農業處長邱世昌表示，受到5月17日豪大雨影響，今年西瓜整體產量減少約4成。

新豐鄉長許秋澤表示，22日上午在鄉公所前廣場的西瓜、洋香瓜品嚐展售促銷活動，除有現摘瓜果免費品嚐，公所也同步辦理清淨家園環境大掃除，並安排社區舞蹈表演及趣味競賽，歡迎民眾攜家帶眷參加。

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