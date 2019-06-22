畫上Q版韓國瑜加創意擺設... 他奪全國大南瓜比賽優勝

2019-06-22 13:42

〔記者周湘芸／新北報導〕108年全國大南瓜比賽今在淡水金色水岸舉辦頒獎典禮，其中一位位於新北市金山區的農友吳友明在南瓜畫上高雄市長韓國瑜Q版畫像，並透過創意擺設獲得創意組優勝。吳友明受訪時表示，韓國瑜近日在雲林造勢喊出的「農業結合科技」口號讓他非常有感，盼各界總統候選人都能將政策落實在庶民上。

吳友明透露，一直以來韓國瑜喊出的「口號」都讓他印象深刻，希望韓若真的當選總統能落實這些政策，其他不管是藍、綠候選人都一樣，「不要只講那些有的沒的小庶民聽不下去，要為民利著想」。

被媒體問到截至目前對韓國瑜哪項政策落實最有感？吳友明雖未能明確指出，但他表示，韓國瑜最近幾場造勢都是講跟農民相關的訊息，特別是在雲林造勢喊出的「農業結合科技」，因為農業必須跟科技結合才有辦法控制疾病，「這是每個有在種植大南瓜的農夫都能感受到的一句話，我覺得非常實在。」

吳友明表示，農民要的就只是貨出去、人進來，大家發大財，韓國瑜的口號能帶動農夫的希望，包括先前喊出的「台灣安全、人民有錢」也讓他感受到韓的真誠，自己每年都有來參加這個比賽，今年就決定把作品畫上韓國瑜。

108年全國大南瓜比賽今年分為重量組、創意組、品質組和食用南瓜組，其中重量組由淡水區的農友林建訓以903公斤的南瓜獲得冠軍，其他組分別由淡水區的盧阿呅、李秀禎和謝承志奪冠。

新北市政府秘書長林祐賢表示，全國大南瓜比賽研發南瓜周邊產品在農會超市上市，同時也結合青春山海線遊程，可望帶動地方與南瓜產值。

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