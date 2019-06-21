議員批雜草多、路如波 民雄正大路周邊獲2.2億整修

2019-06-21 09:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉正大路是台一線連結國道三號重要路段，嘉義縣議員黃芳蘭說，正大路雜草叢生，且路面狀況不佳，有如波浪，影響交通安全，要求縣府改善；縣府建設處長林聰利回應，全縣重要道路由包商定期修剪雜草及植栽，會要求加強，正大路及鄰近道路已獲前瞻基礎建設計畫2.21億元補助，正進行工程提升道路品質，改善路容。

黃芳蘭說，正大路是民雄鄉重要道路，但分隔島上的雜草叢生，還有不少人趁機丟垃圾到草叢，景觀不佳，環境髒亂，且多處路口轉角雜草太高太多而遮蔽視線，更影響交通安全，連網路上的臉書社團都有民眾發文抱怨，縣府需加強修剪全縣各重要路段分隔島的雜草。

黃芳蘭說，正大路路況也不佳，路面破損處不少，有如波浪，鄰近的中正大學學生騎車行經正大路，常聽聞有車禍事件，請縣府儘速進行整修。

林聰利說，縣內重要道路平均2個月割草1次，一年約7次，植栽修剪1年2次，會督促包商加強修剪；正大路、大學路、大民南路、大民北路及南華路共10.1公里獲前瞻基礎建設計畫補助整修，改善路面品質，並將增設人行步道，新植喬木、灌木，改善路容。

林聰利表示，目前正大路7.251公里至8.992公里、大民南路1.455公里至3.95公里、大民北路0.02公里至1.455公里，共5.7公里長路段已完工，正大路與大學路3.95公里至7.251公里已進行招標，預計8月開工，明年6月完工。

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