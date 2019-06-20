台灣土狗發想 沈亨榮「飛天狗」奢華瓷器申請金氏紀錄

2019-06-20 21:12

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄在地陶瓷藝術家沈亨榮，以台灣土狗為創作主題，耗時3年多創作出「威凜八方、祥天勇犬」的飛天狗巨作，今年9月將以台灣之名參加巴黎、杜拜頂級奢華瓷器展，並申請金氏世界紀錄。

「威凜八方、祥天勇犬」瓷器作品，長140公分、寬60公分、高90公分，純淨白瓷搭配22K金手工彩繪，以720度立體圓雕技法，無底座、無視覺死角，是當今一體成型最大件的瓷器創作。

沈亨榮表示，飛天狗的創作契機源自於3年多前，台灣土狗被世界認證為犬種之一「台灣犬」，讓他產生了從自身土地出發的創作理念，也希望作品像台灣土狗一樣被世界肯定。

沈亨榮旅美18年，40歲決定回到故鄉旗津開創土地藝術，成立「旗津窯」，樸質大器的陶藝作品獲得各界青睞，展開公共藝術創作之路，後來帶領工作團隊轉移到大樹鑽研瓷器創作，在國際瓷器藝術再創另支品牌「1300 Only Porcelain」。

沈亨榮創立的瓷藝品牌「1300」，強調在地設計、生產、傳承技藝，他說，要將軟質的土在有限的時間內整理細節，再運用技術讓其能抵抗1300度高溫帶來的物理變化，難度非常高，且作品一變形，就得從頭來過，其中考驗的不只是技術，更涵蓋團隊所有人的默契與意志，必須要有共同的決心，才能完成一件創作。

而1300的眾多作品中常能發現翅膀的蹤影，對此沈亨榮表示：「其背後是在隱喻人有一雙無形的翅膀，能朝著自己的夢想去飛翔，象徵人是能擁有無限自由的。」便在不同創作上搭配各種型態的翅膀，不但樣貌華麗，更是富含意義。

在瓷器藝術界，幾乎很少看到類似的作品，沈總監也透露：「要背負一雙華麗翅膀並不簡單，還必須要有足夠的毅力及堅定才能真正展翅，瓷器製作也是如此，我們要」就因為如此困難，才更具有代表性，無論於工藝層面亦或是文化理念皆彰顯其價值非凡。

團隊的精神有如《威凜八方 祥天勇犬》本質：忠心、勇敢、有耐力，才能讓作品順利誕生，延續同樣的使命感！1300希望以這份堅持，將瓷器工藝推廣到世界各地，讓更多人看見瓷器的無限可能。

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