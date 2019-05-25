「飛舞麥森」特展高雄登場 來賞瓷器之美

2019-05-25 08:57

〔記者張忠義／高雄報導〕一年一度的藝術饗宴「2019飛舞麥森」特展，今天起至起至30日在高雄漢神百貨8樓登場，首次來台的麥森瓷工坊大師安德斯‧賀騰攜多件融合彩繪與雕塑於一體的3D作品，令人目不暇給。

麥森瓷工坊擁有309年歷史，今年特展的重頭戲中，是首次來台的安德斯‧賀騰的創作，他受邀加入「藝術發展」部門時，該部門首席設計師海因茲‧韋爾納對他指導有加，師徒兩人發展出全新的裝飾概念。安德斯‧賀騰的繪畫風格深受新藝術風格影響，他自由地詮釋花卉，刻意避免寫實路線，創造獨樹一幟的新鮮活潑之風格。

安德斯‧賀騰帶來的作品，包括「古典樂曲」花瓶、「春天符碼」花瓶，以及結合雕塑與彩繪於一爐的「花鳥天地」、「枝頭花鳥情」、「情深幾許」、「花間弄舞」系列花瓶。

價值千萬的「古典樂曲」花瓶是一座以西方弦樂器為主軸的彩繪花瓶，主題特殊，畫風獨具古意，形同在一爐醇厚的老酒裡釀造新味；「花鳥天地」系花瓶則活潑典雅，不落俗套，並跨越了花瓶彩繪平面的侷限，建立了屬於21世紀的花瓶美學。

此外，銅版瓷繪大師麥可‧安德斯、東方風情見長的芭柏‧安德斯、動物彩繪專家戴勒夫或是捕捉生活之花的史蒂芬‧米柯奇等畫家，也帶來精采絕倫的魅力新作。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法