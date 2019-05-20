識貨！30年前買千元古董碗 拍賣會160萬售出

茶碗的供應商當初只以台幣約1000元購入，沒想到轉手後賣了160萬。（圖取自Sworders Fine Art Auctioneers官網）

2019-05-20 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕近日一個擁有300年歷史的古董茶碗，在拍賣會上以4萬英鎊（約新台幣160萬元）的超高價格售出，茶碗的原有主人大概沒想到，這個茶碗當初僅以人民幣240元（約新台幣1090元）買下，如今茶碗價值已經翻了1600倍！

據《每日郵報》報導，這個茶碗的尺寸是罕見的4英吋，年代則可追溯到雍正皇帝時期（約1723~1735年），茶碗的底座還印有「大清雍正年製」的純正標記，釉色為白釉。

茶碗的主人1980年代在中國一家骨董店購買時，售價為人民幣240元（約新台幣1090元）。英國拍賣商Sworders表示，拍賣前估價約8000英鎊（約新台幣約32萬元），沒想到最後卻以4萬英鎊（約新台幣160萬元）的價格售出。

拍賣商Sworders指出，茶碗吸引了很多人的興趣，每個人都在藝廊上仔細打量它，拍賣商說，「這杯茶碗是為皇帝打造的，品質高端且保存良好」，而茶碗的買主則是一名來自香港的熟客。

當初在古董店購入的標籤寫著售價人民幣240元，未料轉手後賣出高價。（圖取自Sworders Fine Art Auctioneers官網）

碗底印有「大清雍正年製」的正字標記。（圖取自Sworders Fine Art Auctioneers官網）

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