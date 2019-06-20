長榮空服罷工》交長林佳龍臉書貼文 宣布提早返台

2019-06-20 17:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮空服員今天下午4點起進行罷工行動，現正代表我國於友邦貝里斯進行邦誼活動的交通部長林佳龍，稍早也透過臉書貼文表示，現在貝里斯時間凌晨2點，他已收到長榮空服員罷工訊息，並即刻致電政務次長王國材緊急召開應變會議，指示交通部啟動應變計畫，並向府院報告；而他本人也已緊急協調航班，準備提早返台。

林佳龍指出，交通部的應變中心已同步開設，目前由王國材擔任指揮官，針對消費者及旅行社權益保障、國際航班簽轉、國內航班運能調度、機場應變等面向，要求民航局、觀光局、機場公司、長榮及立榮、華航及華信、客運業者依應變計畫啟動因應整備。

另外，交通部也建請國防部軍機備援協助馬祖聯外交通，以及衛福部依「緊急醫療空中轉診後送計畫」預作因應準備。

應變計畫重點，國際航班部分，交通部要求長榮依應變計畫及演練，協調華航等其他國籍航空公司、及同屬星空聯盟之成員支援運能，若不足，民航局將再協調航空公司放大機型、加班或飛航包機，協助旅客疏運。

國內航班部分將以立榮獨營的馬祖航線為疏運應變重點，以海運船班為主要替代運具，金門、澎湖航線可由華信等航空公司協助，倘有不足則協調國防部軍機支援旅客疏運。本島航線主要由鐵公路路運替代，台東航線則可由華信航空協助。

消費者及旅行社權益保障方面，要求長榮及立榮於網站揭露航班異常處理情形，在機場、官網、手機APP公告受影響航班資訊，並於網站上設立罷工專區，另通知旅行社、新聞媒體，提供最新的航班異動及相關資訊，避免旅客聚集機場。民航局日前已洽長榮航空提供所配合主要旅行社名單，亦同步由觀光局轉知旅行社罷工可能受影響之訊息，預為因應。

機場應變方面，就大量旅客滯留機場或罷工行動影響機場秩序等情形預做準備，協調航警及航站保全維護機場秩序。並安排航班簽轉的專用報到櫃檯。另配合替代運具，視需要協調聯外運輸客運業者調度車輛。

另外，長榮（https://reurl.cc/njWEd）、立榮（https://reurl.cc/YrZNl）網站都已設立罷工專區，相關訊息旅客都可上網查詢。

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