強迫無行政職教師寒、暑假到校 仲裁結果私校輸了

2019-06-20 14:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市有私立學校要求未兼任行政職的教師寒、暑假須到校工作，引發老師強烈不滿，今年1月份校方與教師調解不成，工會申請一方交付仲裁，經仲裁委員會判斷，認定學校強迫未兼任行政職的教師寒、暑假出勤，並修改教職員請假辦法的規範無效。

該校於去年12月14日及17日發布未兼行政職務教師寒暑假需到校服務的訊息，今年2月12日召開臨時校務會議，修訂教職員請假辦法，強迫教師寒暑假需到校。

工會根據「教師請假規則」及勞資慣例，認為未兼行政職教師於寒、暑假除了返校服務、研究、進修或有輔導課、備課等情形之外，並沒有到校服務的義務。

學校主張，教師非屬「教師請假規則」規範對象，可自訂教職員請假辦法，且與教師簽訂的聘書，也規範寒、暑假期間有重要工作，應到校處理不得拒絕。

仲裁委員會認為，該校為立案的私立學校，教師為依法取得資格的專任教師，雙方適用「教師請假規則」。學校未與教師進行協商，片面修改教職員請假辦法，單方面要求教師須於寒、暑假期間到校工作，使教師的勞動條件變更並不合理。

仲裁委員會表示，儘管學校主張與教師簽訂聘書，規定寒、暑假須到校處理工作，但對於要求寒、暑假出勤，未提出具體的工作內容及說明重要性，因此認定學校強迫未兼任行政職教師於寒、暑假出勤，並修改教職員請假辦法的規範無效，應維持原有休假方式。

勞工局表示，今年以來共受理15件仲裁案，協助勞工爭取金額約152萬元。勞資爭議可向勞工局申請調解處理紛爭，若調解不成立，可經勞資雙方同意申請仲裁，或是不經調解程序直接申請仲裁。仲裁判斷與法院判決具相同效力，省去奔波法院興訟、舟車勞頓之苦。

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