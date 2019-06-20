呂學樟違建賣賓士 竹市府祭鐵腕開拆

2019-06-20 14:00

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部主委呂學樟所經營的聯立賓士2013年起遭檢舉部分建築是違建，市府查報後認定是違建，多次要求拆除，並依違反土地使用區分開罰6萬元，在19日要求限期改善及自行拆除截止日後，今天由都發處使用管理科人員到5樓進行違建樓地板的地磚開鑿破壞，並宣示拆除違建決心。

聯立賓士負責人呂學樟則說，市府無視公司已購置甲種建築用地，補齊資料向市府申請執照的事實，也不理睬公司已循司法救濟向新竹地院聲請假處份確保公司財產及營運，認為是刻意打壓公司，有其政治目的，將向監察院陳情，請求進行調查，也會請律師控告市府違法濫權。

執行違建拆除行政程序的市府都發處長陳凱凌表示，聯立賓士汽車公司從2013年開始就已是違建，違建面積約600平方米、有5層樓，市府已針對沒有執照的部分認定是違建，且從5月中就給予業主3個星期自行拆除的公文，但到19日截止日都未拆除，因此才會依《建築法》第86條第1款、《違章建築處理辦法》第五條拆除建物執行相關行政程序的拆除。

陳凱凌說，基於市府對違建的優先順序，本要執行拆除的部分在3樓，但因業主還有其他的營業需求，選在5樓較空曠進行拆除，會要求執行完畢，並強調市府基於行政程序的執行都是依法辦理，聯立賓士涉及違建部分已是事實，市府對於違建和捍衛公共利益的立場是一致。

至於聯立公司已提出的行政訴願或聲請假處分，陳凱凌強調，依照行政訴訟法第116條規定，行政處分的執行，原則上不因提起訴願或行政訴訟而停止，因此市府會依照違建認定的事實執行相關拆除動作。

此外，聯立汽車公司因所在土地使用編定為特定農業區丁種建築用地，但汽車展示中心並不屬於丁種建築用地可容許做「工業設施」使用的項目，市府已在今年5月依違反「區域計畫法」裁罰臺幣6萬整，至於業主向法院提起的行政訴願，是業主的權益，市府尊重，但不會因此停止行政程序的執行。

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