甩出健康！新北培訓60位「甩活力」種子教師

2019-06-20 13:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府社會局推動「動健康」，今年結合推廣養生氣功的團體「梅門」，推出「甩活力」課程，初期培訓60位種子老師，結訓後將分配銀髮俱樂部或社區照顧關懷據點，教導長輩利用「平甩功」，甩出健康。

家住三重的李全成今年67歲，年輕時從事電子零件外銷，退休後成立「恩典慈善協會」，曾參加肌耐力種子老師培訓，結訓後和太太許譯云在三重光明銀髮俱樂部服務，這次又報名參加「甩活力」種子老師培訓，並獲得結訓證書。

李全成表示，曾有位高齡96歲的珠碧阿嬤，到俱樂部必須柱枴杖，由外籍看護陪同，但練習平甩功一陣子後，阿嬤現在居然可以放開拐杖走一小段路，家人錄下影片po給在美國的孫子看，讓孫子大為驚訝。

許譯云手術切掉右腎，一開始練習平甩功時，腰部和膝蓋出現痠、痛、麻、癢、漲症狀，老師指這是正常的反應，果然持續一段時日後，膝蓋痠痛消除，改善走路外八字的情況。

五股國小志工大隊長曹素月通過初階、進階班，他在五股社區發展協會擔任志工，平時帶動長輩唱歌。她表示，平甩功簡單易學，「 1、2、3、4、輕蹲2下」，隨時隨地都可做，每天做30分鐘，有助於改善長輩肩頸僵硬、腰痠背痛、失眠、及腸胃不適，她取得種子老師資格後，趕緊回到社區教導長輩。

梅門板橋館負責人何昌明表示，為幫助民眾學習平甩功鍛鍊身體，梅門銀髮俱樂部將於23日舉辦「平甩傳愛」公益教學，免費講解養生健康觀念，參加者還可現場免費經絡檢測，報名專線：2271-0555。

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