萬里桐「開路拆屋」恢復原編定 居民：遲來的正義

2019-06-19 23:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕4月份引發大規模群眾抗議的「萬里桐道路拓寬案」，當時經居民及民代率隊抗爭後，不滿公部門開路只為當地飯店業者法令解套，營建署當時允諾儘速恢復原編定，經過2個月，墾管處正式採「個案變更」，將於25日舉辦公開展覽說明會，居民聞訊都開心地說：「還好有遲來的正義！」

墾管處宣布，將辦理個案變更墾丁國家公園計畫6-3計畫道路用地（第二種一般管制區道路用地變更鄉村建築用地及農業用地）草案公告公開展覽計畫書圖，自6月25日起至7月24日，在屏東縣政府、恆春鎮公所及墾管處公告公開展覽；為使民眾更加了解草案內容，墾管處6月25日在山海社區發展協會舉辦公開展覽說明會。

墾管處代理處長許亞儒說，這次的「個案變更」完全針對道路用地部分，內容將從8米規劃恢復為目前4米現況，被劃為「道路用地」部分，都恢復原建築用地或農地編定，至於部落北端特別景觀區在「四通（第四次通盤檢討）」恢復為農牧用地的部份仍維持不變。

得知這項好消息，當地居民都相當開心，洪姓居民說，當時透過媒體才知道自己房屋成了「道路用地」，官方竟稱有公開展覽，問題是「誰會沒事去看四通（第四次通盤檢討）內容？」希望有了這次案例，政府機關進行私人財產或人身自由等重大決策，都應該確實通知到所有權人，別再如此草率。

當時與居民站在第一線抗爭的立委擬參選人林育先及立委柯志恩服務處主任游家銘則說，此事突顯政府在施政與居民溝通上出現很大問題，期望政府以此為鑑，如今有好消息傳出，居民與我們可以放下心中一個大石頭。

當時強烈要求營建署「6月底前恢復原地目。」的屏南立委莊瑞雄說，拓寬道路本來就是為了方便民眾通行，但也不能強拆民宅、強徵民地，若必需先拆了民眾的房屋才能築路，讓民眾「有路走卻沒屋住」，就本末倒置了，政府施政務必更公開透明，以免居民衍生誤會。

這起事件發生在今年4月初，恆春鎮萬里桐社區在墾丁「四通」中，4米道路劃設為8米計畫道路，因居民在提案及審查過程都未參與，無端「建地變道路」引爆居民怒火，認為提報的鎮公所及審查的墾管處「黑箱作業」，有護航當地飯店通過旅館申請臨8米路規定嫌疑。

數百名憤怒居民及民代4月10日拉白布條抗議，要求恢復原有地目，恆春鎮公所及墾管處雖強調案有「需經土地所有權人同意」條件，但仍不被居民及民代接受，要求變更回原有地目。

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