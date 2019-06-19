抗滑標準6月調高 台南新工法人手孔蓋已達6千多個

2019-06-19 23:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕被喻為「道路殺手」之一的人手孔蓋，高低不平影響行的安全，為避免人手孔蓋惹禍，台南市工務局表示，除執行路平專案時即要求人手孔全面下地，早自去（2018）年已開始強力要求實施人手孔新工法，同時要求具備防滑功能，目前使用新工法調升的人手孔已有6千多個。

據了解，為了提高人手孔蓋安全性，交通部公路總局今年6月起調高人手孔蓋抗滑標準，規定未下地的人手孔蓋抗滑係數需達50以上，公總也給施工單位3個月緩衝期，因此今年9月起，所有新設人手孔蓋都須符合標準，估計全國4萬個未下地的人手孔蓋，需在3年內達到標準。

南市工務局表示，為強化行車安全並響應交通部公路總局調高人手孔蓋抗滑標準政策，目前已要求中華電信等管線單位於南市未下地新設人手孔蓋抗滑係數需達50以上，後續再依中央政策逐步擴大要求。

工務局表示，目前執行路平專案，已要求各管線單位必須人手孔下地，待日後依需求，再以人手孔新工法規定提升至路面，這項措施除縮短施作工期外，道路滾壓及拉平可更確實，提升路面品質及使用年限。

工務局說，人手孔新工法除避免以往修復部份像補丁影響市容景觀，且施工影響範圍小，南市也是第1個縣市將新工法納入挖掘管理自治條例內，不但可縮短施工期，且具有一定的抗滑能力，可加強民眾行的安全。

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