新市白蓮霧今年質量俱佳 每斤可達300元

2019-06-19 20:49

〔記者萬于甄／台南報導〕台南新市果農謝明豐與太太種植約2分地的新市原生種白蓮霧，兩人起初對果樹栽培管理一竅不通，讓白蓮霧產量及品質不佳，無法銷售，但透過農會的輔導與課程教學，今年白蓮霧品質大幅提升，且產量也不錯，一顆顆翠玉嫩滴的白蓮霧掛在樹頭，讓夫妻倆感到辛苦也值得。

謝明豐表示，新市白蓮霧的消費者多半都是在地居民，且白蓮霧是許多新市人小時候的回憶，8年前接手家中閒置土地時，原本以栽種稻米、西瓜等短期農作物為主，後來在太太的建議下，投入種植白蓮霧果樹，起初以為果樹比較好照顧，沒想到現實與想像中的不同。

在新市種植白蓮霧的果農不多，謝明豐與太太兩人對種植果樹又沒經驗，只好邊上課、邊摸索，種植白蓮霧第3年雖順利結果，但品質、產量卻無法賣給消費者，去年更因開花少結果不佳，一度想放棄種植，最後則是減少栽種面積，專心照顧2分地，約81棵的白蓮霧果樹。

謝明豐說，這幾年自己漸漸從剪枝、疏果、堆肥等，領悟果樹的栽培管理方式，加上今年氣候適合白蓮霧生長，雖開花時的高溫有些亂了時序，但第一期收成仍約有120到150台斤的產量，且果實都相當大，目前第二期白蓮霧正在套袋，預計7月初又可新鮮上市。

新市區農會表示，新市白蓮霧栽種面積約4公頃，依照等級不同，每台斤市價約在250至300元之間，產季約6月底至7月初，今年雖有些提早，但品質、產量都相較往年佳。

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