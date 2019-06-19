南藝大校長連任案爆「秋後算帳」 師生掛布條抗議

2019-06-19 21:32

〔記者楊金城／台南報導〕國立台南藝術大學音像學院代理院長孫松榮昨天下午突被校方解除代理院長職務，連學校總務長吳永毅也被解職，扯出校長連任案「秋後算帳」疑雲，100多名師生今天在音像大樓外懸掛抗議布條表達憤怒，要求明天中午與校長詹景裕面對面溝通。

而在學期末發生師生抗議事件，驚動教育部關切，南藝大校長詹景裕明天上午將到教育部報告。

南藝大學生在音像學院大樓外牆、門窗和戶外懸掛、張貼「濫權枉法，擾亂校務，瀆職校長才該下台」、「黑箱清算」、「南藝之恥」等抗議布條和標語，連抗議手法都很「藝術」。

100多名學生自動自發連繫孫松榮、吳永毅座談，連署要求詹景裕說明將兩人解職理由。

音像學院動畫藝術與影像美學研究所所長孫松榮今年2月代理音像學院院長，他說，上週四（6月13日）校務會議的前一天才被通知會中要臨時排入「校長續任」案，校務會議當天有老師提出擱置動議，他舉手同意，雖然被否決，校長也通過續聘獲得連任，他質疑是遭「秋後算帳」，才被解除代理院長職務。

詹景裕是在105年8月1日接任南藝大校長，任期到明年7月底，校長是否連任須在前一年決定。上週四南藝大校務會議，有82位校務代表出席，詹景裕獲48票過半數同意連任，30票不同意連任、4票廢票。

孫松榮說，校長連任事關南藝大未來發展，希望審慎處理，延後一週再表決，讓校長能充份說明3年來成績單、治校理念和未來願景。不料，學校卻是這種突襲式的會議安排，讓人無法接受。

詹景裕在校務會議獲得連任後，孫松榮就在昨天下午5點38分被以電子郵件通知解除代理音像學院院長，感覺被「秋後算帳」。他說，他是經過院務會議通過代理院長，要解除代理職務，也應該要召開院務會議通過才符合程序。

總務長吳永毅本來就向校長表明要做到7月底，沒想到跟孫松榮一樣被解職，十分錯愕。

南藝大主秘余命宗代表詹景裕說明，學校有6個院長、所長代理職務要遴選，目前只剩音像學院院長、鋼琴所長未在規定的3個月內完成改選，代理人不能無限期代理，昨天才一併通知孫松榮、鋼琴所代理所長洪珮綺解除代理職務、吳永毅解除總務長，依照組織章程辦理，過程都是合法，跟校長連任案沒關係。

余命宗指出，以往校務會議作法，都是在一、二週前先發出開會通知，前一天再提供各單位的提案，老師覺得校長連任的提案很趕，是因教育部校長續任評鑑公文報告在6月5日才給學校，校長以提供政見影音檔聯結，校務會議當天也提供書面說明治校願景，作業程序合法。

學校說，吳永毅曾跟校長口頭請辭總務長二次，因一時找不到接任人選，請吳永毅繼續幫忙，本週一打電話給吳後才確認接任人選，一併在學期末解職。

孫松榮說，音像學院的帳目尚未釐清，改選新院長才因此延宕；吳永毅二次曾跟校長說要提醒他快辦遴選，但校長竟然阻止，不知為何如此。

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