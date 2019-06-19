正妹「不發一語」為你導覽！觀光競賽真理奪冠

2019-06-19 20:41

真理大學觀光數位知識學系「海角天邊，愛在身邊」影片：

〔記者楊綿傑／台北報導〕我國積極發展觀光，但如何能夠將台灣特色突顯是重點之一，如果找外國人或正妹來介紹是否更具說服力？今年全國大觀盃導覽解說設計競賽日前在台北城市科技大學舉行，文藻外語大學由德國外籍學生與台灣同學合力以德文介紹獅頭山美景以及石壁部落風情，奪得外語組特金獎；而真理大學則推出正妹踩線團，遊遍基隆、九份，但以全程不發一語的創意設計，獲得國語組特金獎。

今年賽事以交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處3處轄區為題，各隊發揮創意拍攝導覽解說影片參賽。賽事設有外語、國語2組，作品多元，計有英、日、德、韓、馬來西亞、越南等語種參賽作品，參賽隊伍則來自台大、海洋、北藝大、北市大、中正、亞洲、文化數十校，總計有145支隊伍、600名選手參賽。大獎分別由文藻外語大學奪得外語組特金、台北育達商職、金甌女中獲得高中國語組特金、國語大專組特金部分由真理大學與龍華科技大學奪得。

獲得大專國語組特金獎的真理大學，由觀光數位知識學系學生賴麗雅、徐芷奇、張曰慈、李漢軒以「海角天邊，愛在身邊」為主題，拍攝2位正妹同學實地至阿根納造船廠、黃金瀑布、正濱漁港、九份老街等多個特色景點，記錄遊程，雖全程無口白，單純以文字搭配背景音樂介紹，卻獲得評審青睞奪下大獎。

真理大學觀數系助理教授鍾美齡表示，同學多對枯燥理論不感興趣，因此她未要求特定形式的作品，只希望他們「發揮創意，做出年輕人想看的東西」，而從這過程中，反而讓他們直接從實務製作學習到書本中可用的工具。她也解釋，口白過多或者不熟練反而顯露缺點，評審委員也認為他們這樣的搭配恰到好處。

大專外語組特金獎得主外語組作品，文藻的「參山三人行」，由德國籍交換學生Sandra Meerwein與Julia L‘hoste與台灣同學陳詩茹，使用德文介紹參山風景區中獅頭山風光，用德國人的眼光來將獅頭山的美麗風光充分表達，並加入石壁部落染布文化體驗的介紹，並由該校傳播系同學負責掌鏡，專業拍攝後製技術也給評審留下深刻印象。

而地主隊台北城市科技大學表現也搶眼，其國語組作品「憲憲TV秀宜蘭勁好行」用可愛的裝扮與生動活潑的短劇介紹影片介紹宜蘭美景，最後請出神秘嘉賓宜蘭縣長林姿妙戴上可愛頭飾化身妙妙姐姐，講解宜蘭的好山好水與土特產品，也獲得金牌獎肯定。

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