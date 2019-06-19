基隆和平島考古 再挖到4墓葬及3遺骸

2019-06-19 19:37

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆和平島聖薩爾瓦多城暨修道院考古團隊，在平一路停車場建築遺構周邊新發現4座墓葬，包括3具遺骸，基隆市文化局表示，團隊正在進行分析，希望能更進一步釐清這塊土地上發生過的事。

西班牙、荷蘭在400年前大航海時代先後占領基隆和平島，基隆市政府為調查西班牙人興建的聖薩爾瓦多城和修道院遺址的正確位置，邀請清華大學人類學研究所長臧振華、西班牙考古學者Maria Cruz Berrocal博士合作的考古團隊，於5月初啟動考古挖掘計畫，希望能揭開更多荷西時期之謎。

文化局長陳靜萍指出，考古計畫在5月2日於平一路停車場開工後，陸續產出許多新發現，這次工作主要延續過去考古發掘工作的成果，首先進行平一路停車場底下、疑似修道院建築遺構的發掘，近日發掘工作又更加深入、並且增加範圍。

考古團隊在平一路停車場的發掘工程中有驚人新發現，挖到4座墓葬含3具遺骸、1座空穴，考古團隊推斷，該建築遺構長度約20公尺，期望在未來能夠往建築遺構的北方繼續發掘，以證實與得知更多建築本體的相關資訊。

文化局表示，考古發掘現場時常令人好奇及興奮，提醒民眾若欲至考古現場進行團體參觀，煩請事先聯繫文化局文化資產科或是考古團隊，切勿貿然帶團前往，過多的參觀人數將影響現場人員工作，現場狀況對一般民眾也有安全上的疑慮，敬請見諒。

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