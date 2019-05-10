基隆和平島考古重大發現 挖到史前貝塚及粗繩紋陶

〔記者林欣漢／基隆報導〕中研院考古團隊正在基隆和平島進行考古挖掘，今天傍晚有重大發現，發掘到史前貝塚及與十三行遺址出土相似的粗繩紋陶，基隆市長林右昌說，依據文化資產保存法規定，將讓考古團隊進行深入研究調查。
基隆和平島在十七世紀大航海時代曾被西班牙人佔領，建立聖薩爾瓦多城和修道院，中研院三年前曾發掘出三具歐洲成年人遺骸，基隆市文化局今年藉由文化部核定的「大基隆歷史場景再現整合計畫」，邀請清華大學人類學研究所所長臧振華，以及西班牙考古學者Maria Cruz Berrocal博士組成的團隊，再次展開更深入的考古挖掘工作。
考古團隊今天傍晚在和一路的停車場，發現夜光嶸螺、繩紋陶，以及貝塚、獸骨磨尖器、陶片等時間橫跨新石器時代、鐵器時代、明代，清代等文物。
林右昌說，這些肉眼可見的豐富考古文物，代表當地先民活動非常頻繁。其中有1000年至3、400年左右的鐵器時代的繩紋陶、獸骨磨尖器、據張教授初步研判，部分文物與十三行遺址有關連性，雖然時間較晚期，但在史前人類活動研究上，提供一個研究調查的場域。
林右昌慶幸說，好在有大基隆歷史場景再現計畫，才能發掘基隆及和平島地區，在大航海時代甚至幾千年的世界史上所呈現的歷史角色與地位，「今天是基隆歷史上，令人興奮與感動的時刻。」
林右昌說，大基隆歷史場景再現計畫中有典藏計畫，將把出土文物計畫進行典藏，後續看團隊發掘結果，端看史前人類生活區域的確切位置，未來再進行整體規劃。
臧振華指出，透過出土文物，瞭解先民的歷史，過去根據日本時代資料，這邊當地也有原住民聚落。這代表也把和平島歷史更往前推進，大約至少幾百年到一千年時間的證據。
臧振華表示，今天發現的青花瓷藥瓶品質完整精細，軟陶片是典型石器時代的陶器。在這片遺址代表不同文化層，從新石器時代到日治時代都有，這些文物就是最好的證明，代表和平島雖是小島，在三千年以前就有人居住。
文化局表示，根據文資法第57條，營建工程或其他開發行為進行中，發見疑似考古遺址時，應即停些工程或開鰥行為之進行，並通知所在地直轄市、縣（市）主管機關。除前項措施外，主管機關應即進行調查，並送文化資產審議會審議，以採取相關措施，完成審議程序前，開發單位不得復工。
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和平島考古團隊挖掘到豐富的考古文物。（記者林欣漢攝）
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和平島考古團隊挖掘到豐富的考古文物。（記者林欣漢攝）
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和平島考古團隊挖掘到豐富的考古文物。（記者林欣漢攝）
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基隆市長林右昌接獲和平島考古團隊挖到史前貝塚及十三行遺址粗繩紋陶的消息，趕到現場查看。（記者林欣漢攝）
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