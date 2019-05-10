基隆和平島考古重大發現 挖到史前貝塚及粗繩紋陶

2019-05-10 20:42

〔記者林欣漢／基隆報導〕中研院考古團隊正在基隆和平島進行考古挖掘，今天傍晚有重大發現，發掘到史前貝塚及與十三行遺址出土相似的粗繩紋陶，基隆市長林右昌說，依據文化資產保存法規定，將讓考古團隊進行深入研究調查。

基隆和平島在十七世紀大航海時代曾被西班牙人佔領，建立聖薩爾瓦多城和修道院，中研院三年前曾發掘出三具歐洲成年人遺骸，基隆市文化局今年藉由文化部核定的「大基隆歷史場景再現整合計畫」，邀請清華大學人類學研究所所長臧振華，以及西班牙考古學者Maria Cruz Berrocal博士組成的團隊，再次展開更深入的考古挖掘工作。

考古團隊今天傍晚在和一路的停車場，發現夜光嶸螺、繩紋陶，以及貝塚、獸骨磨尖器、陶片等時間橫跨新石器時代、鐵器時代、明代，清代等文物。

林右昌說，這些肉眼可見的豐富考古文物，代表當地先民活動非常頻繁。其中有1000年至3、400年左右的鐵器時代的繩紋陶、獸骨磨尖器、據張教授初步研判，部分文物與十三行遺址有關連性，雖然時間較晚期，但在史前人類活動研究上，提供一個研究調查的場域。

林右昌慶幸說，好在有大基隆歷史場景再現計畫，才能發掘基隆及和平島地區，在大航海時代甚至幾千年的世界史上所呈現的歷史角色與地位，「今天是基隆歷史上，令人興奮與感動的時刻。」

林右昌說，大基隆歷史場景再現計畫中有典藏計畫，將把出土文物計畫進行典藏，後續看團隊發掘結果，端看史前人類生活區域的確切位置，未來再進行整體規劃。

臧振華指出，透過出土文物，瞭解先民的歷史，過去根據日本時代資料，這邊當地也有原住民聚落。這代表也把和平島歷史更往前推進，大約至少幾百年到一千年時間的證據。

臧振華表示，今天發現的青花瓷藥瓶品質完整精細，軟陶片是典型石器時代的陶器。在這片遺址代表不同文化層，從新石器時代到日治時代都有，這些文物就是最好的證明，代表和平島雖是小島，在三千年以前就有人居住。

文化局表示，根據文資法第57條，營建工程或其他開發行為進行中，發見疑似考古遺址時，應即停些工程或開鰥行為之進行，並通知所在地直轄市、縣（市）主管機關。除前項措施外，主管機關應即進行調查，並送文化資產審議會審議，以採取相關措施，完成審議程序前，開發單位不得復工。

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