肉粽吃完豬價還在漲 創近5年同期新高

2019-06-19 19:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕豬價真的回不去了嗎？受中國非洲豬瘟影響，台灣嚴格管控，毛豬價格從5月開始飆漲，儘管端午節已過，大家都吃完粽子，彰化肉品市場6月中旬每公斤平均價格仍高達79.1元，創下近5年同期新高價。彰化肉品市場說，受非洲豬瘟效應影響，台灣業者從也嚴格汰換老弱種母豬，導致需求缺口無法補齊，需求大於供給，價格因此跌不下來。

今年非洲豬瘟疫情嚴峻，國際豬價上漲，台灣豬肉價格也跟著水漲船高，國內第3大豬肉供應市場彰化肉品市場，5月開始每公斤平均價格，從約68元漲至約74元，6月端午節前甚至突破80元大關，節後雖有回跌至76元，但今天收盤價仍近79元，另民眾大嘆，肉粽都吃完了，怎麼豬肉還是這麼貴？

彰化肉品市場總經理施明哲指出，非洲豬瘟在中國急速蔓延，國內也嚴格掌控感染狀況，對此有不少豬農在1月初先進行汰換老弱種母豬動作，預防感染，因而今年生產的仔豬量大幅減少，經過半年成長期，6月每日拍賣頭數約1500至1600頭，比往年減短2至300頭，今年6月進入拍賣的成豬量也是近5年最少。

施明哲說，中國今年進口豬肉量大增，提供貨源的歐美國家價格也漲價不少，國內餐廳、團膳業者大呼吃不消，轉而向國內採購，儘管目前是市場淡季，但需求大於供給下，價格降不下來。

施明哲也說，今年6月平均價格對比近年不致劇烈波動，但接下來要面臨中元節、中秋節等節日，豬價要回到6開頭恐不太可能，預估會一直維持目前均價到年底。

快要貴到買不下手！李姓婦女說，春節年後買三層肉每斤才100元，端午節前去買來包粽子，竟然漲到每斤130元，猶豫要不要買，可是為了包好吃的粽子還是買下去，希望不要再漲了。許姓豬肉攤商業者說，目前前端市場缺肉，6月開始微幅調漲，目前每台斤約85至90元，其他部分零售價格小漲1至2成。

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