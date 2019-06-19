憂長榮罷工權被沒收 桃空職工向高市勞工局陳情

2019-06-19 18:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕長榮航空空服員已取得合法罷工權，就在20日將行勞資協議前夕，華航高雄空服員遭勞動部裁決不具會員資格，引起桃園市空服員職業工會不滿，也憂心長榮資方利用此一裁決欲沒收合法罷工權，或調度高雄區空服員北上支援，瓦解工會團結，今午向高市勞工局陳情，若長榮空服員發動罷工，要求勞工局挺身而出。

陳情抗議過程平和，由勞工局主任秘書皮忠謀接受，職業工會表示全案訴願中未定案，長榮勞資協議時不應被拿來框上，質疑長榮空服員的罷工權的合法性，希望高市勞工局力挺工會，如同在2016年華航空服員罷工時，曾發文強調高雄分會會員都有合法罷工權，成為當時罷工成功一大關鍵，支持長榮空服員向資方爭取勞工權益。

主秘皮忠謀表示勞動部的裁決只是個案，而且仍可申覆救濟，只要依法取得工會會員資格，若覺得有權益受阻損害，勞工局必全力協助調解，也不管勞方人在何處，均享有各項勞動權益，必定支持勞工在團結、爭議、協商權等保障。

桃園市空服員職業工會發動前往高市勞工局前拉布條、陳情，抗議勞動部裁決委員會在勞裁字第5號案裁決認定高雄分會會員，因人不在桃園工作故不具會員資格，高喊這項裁決案「荒腔走板、前後矛盾」，桃園市空服員職業工會高雄辦公室主任潘家洛表示，2016年華航空服員罷工時，高雄市府曾發文支持高雄分會的會員都有合法罷工權，呼籲也應支持長榮空服員的罷工權。

該工會理事廖以勤以長榮航空為例表示，高雄地區工會會員雖在高雄工作，但勞健保及管轄、指揮、監督權，都受登記在桃園的長榮航空，也常因應公司需求在桃園受訓或出勤，工作場域也多在空中，難以區分工作地，都屬於合法的工會會員，享有勞動三法保障各項權利。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法