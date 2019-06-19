不只鹿港小鎮…林隆璇父子創作「北港小鎮」

2019-06-19 16:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「北港的小鎮，看人來人往，品嚐著現在，收藏了過往」……知名歌手林隆璇帶著兒子林亭翰緩緩唱出「北港小鎮」，雲林縣府結合流行音樂行銷城市觀光，讓大家輕鬆認識北港，傳唱台灣的美好。

雲林縣政府文化處首度將文化觀光與流行音樂結合，由名歌手林隆璇與兒子林亭翰攜手創作，為雲林量身打造，完成「北港小鎮」詞曲創作，父子合作代表世代傳承，更希望能大力推廣百年傳唱。

「一扇清晰的窗，一碗溫熱的湯，一條寧靜的河，流過牽掛的橋樑，一張思念的臉龐，伴著一道月光，在我心上，也照亮我最愛的故鄉。」

「北港的小鎮，看人來人往，品嚐著現在，收藏了過往，北港的小鎮，看你我成長，那燈火好像在遠方，又像在身旁。炮竹聲一陣陣，孩子們最期待的聲響，嚐一碗麵線糊，種一段緣分在這村莊，傳百年的信仰，虔誠徘徊在朝天宮旁，低著頭拿著香，向默娘求一份平安。」

雲林縣府文化處長陳璧君指出，為了行銷北港，配合北港大復戲院啟用，將在6月29日、30日連續2天舉辦懷舊音樂會，縣府找來林隆璇、林亭翰、許景淳、丁曉雯等歌手到北港陪伴大家回味舊時代。

林隆璇、林亭翰父子更聯手創作「北港小鎮」送給雲林人，成為繼「鹿港小鎮」後又一音樂界的創舉，呈現北港這個小鎮的歷史、文化、人文、美食，尤其是將雲林遊子思鄉情懷融入在詞曲中， 也是許多台灣世代共同的回憶，陳壁君邀約大家共襄盛舉。

林隆璇父子也致贈雲林縣長張麗善「北港小鎮」珍貴詞曲手稿，張麗善邀全國遊客暢遊北港小鎮，更歡迎屆時到戲院一起享受懷舊時光。

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