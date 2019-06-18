嚴防紫外線！各地高溫晴朗悶熱 台東上看38度

2019-06-18 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕今（18）全台大多為多雲到晴，高溫大致在33至36度，台東大武有焚風發生，高溫達37.1度；明（19）日各地白天氣溫仍高，清晨僅中南部沿海地區及澎湖有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東半部地區亦有零星短暫雷陣雨。

中央氣象局預報，明天各地仍為多雲到晴的穩定天氣，只有在中南部沿海地區有零星短暫陣雨，中午過後在西半部山區及東半部地區有局部雷陣雨；金門及馬祖須注意有局部霧或低雲影響能見度，東南部地區則有焚風發生的機率。

天氣風險公司指出，目前鋒面位於台灣北方，估計至禮拜六（22）前，都是悶熱穩定的天氣型態，不過鋒面可能會在禮拜天（23）稍稍南移，影響台灣北部天氣。

溫度方面，明天白天氣溫偏高，各地高溫約33至35度，尤其在大台北地區、嘉義地區、南部近山區及花東縱谷有36度以上高溫的機率；受焚風影響，台東地區可能出現38度左右的高溫，外出請注意防曬並多補充水份以避免中暑。

空氣品質方面，據行政院環保署預測，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級，北部空品區及金門、馬祖地區為「普通」等級；北部地區位於下風處，擴散條件稍差，局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明天除了澎湖、花東、屏東達危險級外，其餘縣市都為過量級，請民眾最好不要在中午前後於烈日下活動，出門防曬工作務必要做全。

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