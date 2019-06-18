工廠升降機管理方案出爐 全台數千工廠人貨更安全

2019-06-18 20:35

〔記者陳建志／台中報導〕工廠貨梯3年輔導期去年底到期，但因新規範未出爐，造成全台數千家的中小企業主無所適從，在立委何欣純關切下，行政院終在上月底核定「工廠升降機使用認定基準方案」的臨時規範，規定1噸以上的貨梯，只要出具定期檢查表等文件，就可申請取得臨時使用證明，未達1噸的貨梯，則由工廠自主檢查、出具切結書，今天並由工業局到大里工業區向廠商說明執行方式。

立委何欣純表示，工廠貨梯原屬勞動部負責檢查管理，但103年7月3日職業安全衛生法修正施行後，工廠貨梯回歸建築法管理，並定下3年的輔導期，但去年底到期後卻無新法銜接，讓業者無所適從，接獲大里工業區等企業主陳情後，積極和行政院溝通協調，政院終於在5月28日核定「工廠升降機使用認定基準方案」。

何欣純表示，根據此方案，全國目前列管1千多間未取得許可證的1噸以上工廠貨梯，只要取得第3方安全檢查機構出具的定期檢查表、投保保險及切結書等，就能向地方政府提出申請，審查通過後，就可拿到臨時使用證明。至於未達1噸的貨梯，則由工廠自主檢查，但仍須出具切結書，並投保必要的保險，負起安全維護責任。

何欣純為讓業者了解該方案執行方式，今天下午邀請經濟部工業局到大里工業區向業者說明，工業局表示，該方案從核定日起2年內有效，期限至110年5月27日止，並提醒若未依建築法取得使用許可證，也未依此方案取得臨時使用證明，將無法辦理公安申報，且將面臨罰鍰、勒令停止使用、強制拆除等處罰。

大里工業區廠協會理事長程有鎮表示，現在業者都很重視公安問題，希望相關部會在制定法規時，能取得平衡不要太嚴苛，且因建廠都有時間性，也希望未來的法令不要太繁瑣；另有出席業者認為，該規範屬臨時性質，且有效期限僅2年，擔心到時又有另一套標準。

何欣純則允諾，接下來將推動立法，除將管理法制化，確保使用安全，也會稟持法不溯及既往精神，不要造成業者困擾。

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