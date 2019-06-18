徵才「限女性」 3個字罰30萬元

2019-06-18 16:25

〔記者黃建華／高雄報導〕徵才「限女性」，代價一字10萬元，3個字要罰30萬元！高市勞工局呼籲商家徵才，用字當心違反就業歧視規定，最近就有鹹酥雞業者徵才遭檢舉性別歧視挨罰。勞工局並指出，去年光受理檢舉就業歧視案高達70件，最後有17件作出裁罰，提醒商家徵才時要審慎以免觸法挨罰！

高雄市勞工局局長王秋冬今天指出，商家徵才訊息字眼，常不諳法令，誤用「限女性」等違反就業歧視規定字眼遭開罰。

依照《性別工作平等法》第七條規定，雇主對求職者或受僱者之招募，不得因性別有差別待遇，王秋冬說，但實務上違法樣態多發生在商家員工數不多、個案工作型態特殊、法遵能力薄弱等商家上，勞工局礙於法律仍必須依法行政，相關個案僅能設法從寬處置，並循正式管道向中央反映改善之道，但法令未修改前，勞工局除針對個案商家加強法律輔導外，仍盼大小公司行號謹慎用字，避免觸法受罰。

他指出，近年國人人權意識高漲，《就業服務法》、《性別工作平等法》等相關觸及就業歧視法規增修頻繁，以就服法第五條為例，首次立法僅規定種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、性別、容貌、五官、殘障、工會會員身分等12項禁止歧視規定，到了去年最後一次修法，已多增出生地、性傾向、年齡、婚姻、星座、血型等6項。立法者為落實憲法第七條平等權及第十五條保障工作權之精神，避免差別待遇等不合理現象固然重要，但法律快速變動常使民眾不易得到正確資訊，導致民眾誤觸法律情形屢見不鮮，勞工局身為裁處機關實在難為。

他引近期個案為例，某鹽酥雞攤商在臉書刊登徵才訊息註明「限女性」，攤商到案時強調，因油炸工作區味道過重，導致員工不勘負荷離職，只好自己處理油炸，再徵聘女性員工協助點餐與包裝，經人告知有違法之虞後就無再刊登，豈料仍遭蒐證檢舉，攤商感到十分無奈。王秋冬認為，從該案可知，商家越小，對法律了解越少，而此類法律又無「改善期」規定，商家一旦違法只能自求多福。

勞工局去年光受理就業歧視檢舉陳情就高達70件，最後做出裁罰則有17件，顯見業者亟待加強輔導。王更進一步指出，違反就業歧視規定「低消」罰30萬元起跳，商家受罰後常大喊誇張，一年賺的錢，罰一次就沒了，日後如何生活？勞工局僅能依法行政，立場為難。

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