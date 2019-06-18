留在家鄉讀高中 3年可領10至20萬獎學金

［記者黃淑莉／雲林報導］國中會考成績出爐，考生20日辦理高中職免試入學志願選填，北港高中確定有5位5A學生就讀，家長會及北港扶輪社今天特別頒發「認同」、「激勵」奬學金，北港高中校長傅國樑指出，優秀學生就近讀北高，高中三年可領到10至20萬元獎學金。
傅國樑表示，目前確定有飛沙國中黃薇蓁，北港國中黃彥宸、蘇溫和、蔡承展及建國國中蔡宜芳5位5A學生要讀北港高中，其中黃薇蓁5A++，為鼓勵優秀學生就近留在家鄉讀書，家長會、北港扶輪社提供優渥獎學金。
傅國樑指出，5A頒發3萬元獎學金，多一個+多1000元，黃薇蓁獲5萬元獎學金外，扶輪社友、北港媽祖醫院外科主任陳正傑個人提供「激勵」獎學金，只要她每學期保持校排第一名給一萬元，3年後大學考上台大或醫學系再給3萬元，沒意外的話薇蓁高中畢業約可領30萬元。
另外學校家長會長吳政憲個人加碼給5位學生每人1萬元「認同」獎學金，獎勵他們留在家鄉讀書，他說，留在家鄉減少通勤時間，每天至少多了1、2小時，可以多睡一點、更多時間看書。
陳正傑指出，小時候家裡貧困，幸有善心人士提供獎學金，讓他可以安心讀書，自己有能力可以幫助別人，也希望這個善念可以持續，替家鄉培養更多優秀學生。
除了優秀入學獎學金，還有就近入學獎學金、北港文教基金會等其他獎學金，傅國樑說，獎學金是為鼓勵學生持續努力，三年後考上頂尖大學。
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黃薇蓁（左2起）、黃彥宸、蔡宜芳確定讀北港高中，家長會長吳政憲（左）個人提供1萬元認同獎學金鼓勵學生，右為北港高中校長傅國樑。（記者黃淑莉攝）
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鼓勵優秀學生就近入學北港扶輪社及北港高中家長會提供獎學金獎勵。（記者黃淑莉攝）