留在家鄉讀高中 3年可領10至20萬獎學金

2019-06-18 13:46

［記者黃淑莉／雲林報導］國中會考成績出爐，考生20日辦理高中職免試入學志願選填，北港高中確定有5位5A學生就讀，家長會及北港扶輪社今天特別頒發「認同」、「激勵」奬學金，北港高中校長傅國樑指出，優秀學生就近讀北高，高中三年可領到10至20萬元獎學金。

傅國樑表示，目前確定有飛沙國中黃薇蓁，北港國中黃彥宸、蘇溫和、蔡承展及建國國中蔡宜芳5位5A學生要讀北港高中，其中黃薇蓁5A++，為鼓勵優秀學生就近留在家鄉讀書，家長會、北港扶輪社提供優渥獎學金。

傅國樑指出，5A頒發3萬元獎學金，多一個+多1000元，黃薇蓁獲5萬元獎學金外，扶輪社友、北港媽祖醫院外科主任陳正傑個人提供「激勵」獎學金，只要她每學期保持校排第一名給一萬元，3年後大學考上台大或醫學系再給3萬元，沒意外的話薇蓁高中畢業約可領30萬元。

另外學校家長會長吳政憲個人加碼給5位學生每人1萬元「認同」獎學金，獎勵他們留在家鄉讀書，他說，留在家鄉減少通勤時間，每天至少多了1、2小時，可以多睡一點、更多時間看書。

陳正傑指出，小時候家裡貧困，幸有善心人士提供獎學金，讓他可以安心讀書，自己有能力可以幫助別人，也希望這個善念可以持續，替家鄉培養更多優秀學生。

除了優秀入學獎學金，還有就近入學獎學金、北港文教基金會等其他獎學金，傅國樑說，獎學金是為鼓勵學生持續努力，三年後考上頂尖大學。

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