石門水庫熱氣球升空預購秒殺 民眾質疑黃牛搶票

2019-06-18 00:15

〔記者李容萍／桃園報導〕為期9天的2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動，從15日持續至23日於石門水庫南苑生態公園舉行，市府觀光旅遊局估算開幕首週假日參觀總人數超過10萬人次，只是兩梯次的熱氣球升空體驗網路預約報名都以秒殺收場，許多民眾上午10點30分開賣前準備按下一步就完售，懷疑桃園石門水庫熱氣球嘉年華已辦了4屆，名額年年秒殺有黃牛搶票，加上夜間光雕秀僅在週六、日晚上登場，民眾納悶週一至週五的平日能玩什麼？

對此，觀旅局長楊勝評解釋，因熱氣球進行繫留升空時，球與球之間需有一定間隔，熱氣球升空受限於天氣影響很大，包括微風、小雨或氣溫太高均不能進行熱氣球展示，活動期間僅限清晨的5點30分至7點30分、黃昏的4點30分至6點30分開放民眾搭乘，除了造型熱氣球立球展示需視天候狀況機動調整，能開放升空繫留體驗的熱氣球數量有限。

為能承載最大化民眾體驗數量，市府與熱氣球專業廠商考慮熱氣球藤籃最大載重（每顆球約可載4人），每梯次最多能開放100人體驗，由於民眾參與踴躍，17日上午10點30分開放預購時，最多同時有近6400人於線上進行預定1000個搭乘名額，因熱氣球搭乘券為現場報到繳費，在預約民眾搭乘完畢後，主辦單位會視天候條件於現場開放少數體驗名額。

楊勝評說，來到石門水庫熱氣球嘉年華除能欣賞超人氣電影主角「小小兵」、來自日本可愛逗趣的章魚造型熱氣球，每天上午安排熱氣球收球體驗、下午有熱氣球Walk in 或熱氣球教育營、趣味闖關體驗，部分體驗活動採現場報名，但全部免費參與，民眾可把握這幾天到石門水庫感受熱氣球嘉年華的魅力！

熱氣球收球體驗是每日現場繫留熱氣球的最後任務，扣除造價高的造型球由球主自己收球，約每日上午7點30分結束熱氣球繫留時，由工作人員引導民眾進入管制區進行收球，大人、小孩一起踩熱氣球，把球體內的空氣擠出來，一同感受熱氣球的餘溫。

熱氣球Walk in是邀請民眾一起走進充氣膨脹後的熱氣球，一窺球體內的奧秘，每日下午2點30分於大會服務台發放各梯次號碼牌，每梯次體驗15分鐘，但週六時段由熱氣球教育營取代熱氣球Walk in。

桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動登場，會場熱汽球吸引民眾目光。（記者李容萍攝）

每日限額的熱氣球升空體驗，可在高空飽覽石門水庫的美景，沒搶到網路預約報名者，可於搭乘時間等候候補。（記者李容萍攝）

從各地來的民眾闔家湧進桃園石門水庫熱氣球嘉年華會場步道、草坪爭睹熱氣球。（記者李容萍攝）

熱氣球Walk in是邀請民眾一起走進充氣膨脹後的熱氣球，一窺球體內的奧秘。（記者李容萍攝）

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