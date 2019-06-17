桃園石門水庫熱氣球嘉年華開幕2天 攬客10萬人次

2019-06-17 00:18

〔記者李容萍／桃園報導〕「2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華」15日起至23日登場，今年以親子嘉年華為主題，邀請超人氣電影主角「小小兵」造型熱氣球、來自日本可愛逗趣的章魚造型熱氣球在桃園亮相，加上假日晚上7點安排璀璨球體點亮夜空，成為兩大亮點，使得石門水庫入園人數跟著飆高。

桃園市政府觀光旅遊局估算開幕2天包括接駁車接送、自行開車和步行前往總人數約10萬人次，北區水資源局統計開幕2天開車入園小客車共9128輛次，門票收入逾82萬元，也為石門水庫帶來一筆觀光財。

由於熱氣球活動受限於天氣影響很大，風大雨大、一律停擺，活動期間僅限清晨（5點30分至7點30分）、黃昏（4點30分至6點30分）才開放民眾搭乘，搭上熱氣球的民眾，可在約50公尺的高空中飽覽石門水庫的美景；一連2天晚上的熱氣球夜間光雕秀，結合熱氣球噴火橋段，搭配光雕雷射投影與DJ量身打造的音樂節奏，讓全場守候遊客驚喜不已。

觀旅局表示，19至23日梯次的熱氣球升空體驗，於17日上午10點卅30分開放預約，報名均需至活動官網，沒搶到預約可至現場等候，也有機會搭乘熱氣球升空。

除了假日限定的熱氣球升空體驗與夜間光雕秀，平日仍有熱氣球繫留、熱氣球Walk in、熱氣球博物館、收球等體驗；另提醒假日石門水庫車多壅塞，建議遊客由中線、高線收費站進入，也可將將車輛停放大溪橋頭停車場，或龍潭區民治、民有路，搭乘接駁車入園。

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