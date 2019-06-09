去年秒殺！桃園石門水庫熱氣球升空體驗10日開始報名

2019-06-09 23:14

〔記者李容萍／桃園報導〕「2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華」即將於15至23日登場，市府觀光旅遊局9日晚上公布電影主角《小小兵》的特殊造型熱氣球提早賣萌，並預告活動期間每日上下午各100名的熱氣球升空體驗，其中，15至18日梯次於10日上午10時30分開放預約報名，19至23日梯次於17日上午10時30分開放預約報名，有鑑於去年報名名額很快秒殺，提醒有意報名者把握機會至活動官網預約報名。

邁入第四屆的石門水庫熱氣球嘉年華，除了熱氣球升空體驗、夜間光雕噴火秀，還有一窺球體內奧秘的「熱氣球Walk in」、由講解員深入解說熱氣球內部構造和原理及熱氣球組裝教學的「熱氣球教育營」，另有「熱氣球收球體驗」，以及解答民眾對熱氣球10萬個為什麼的「熱氣球博物館」。

石門水庫南苑生態公園大草坪配合熱氣球活動，現場將打造成大型遊樂園，設置數座高度6公尺的大型充氣裝置玩偶，規劃誰是神釣手、百發百中王、乒乓樂搖搖、花式吧檯桌等多項趣味闖關活動，完成闖關的民眾可獲得活動專屬紀念品；假日則加碼推出音樂會、同樂市集等。另有以石門水庫熱氣球景色為影像主軸的攝影比賽，冠軍可獲得1萬5000元禮券，7月1日前受理郵寄投件。

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