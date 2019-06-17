曾文南化聯通遭地方「卡管」 南水局全力協商中

2019-06-17 20:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕列入前瞻基礎建設、斥資120億元推動的曾文、南化水庫聯通管工程，遭到地方反對、抗議，由於8月份即將上網招標，展開細部設計，水利署南區水資源局正全力協商，化解民眾疑慮，希望能在明年農曆春節後順利執行。

聯通管線原為曾文水庫越域引水工程計畫的其中一項，但在莫拉克風災之後跟著停擺，透過前瞻基礎建設的經費的挹注，重新啟動。

南水局長連上堯表示，曾文水庫的容量較大，規模為全國之最，聯通管若能完工，在枯水期時，可以緊急備援南化水庫，對於大台南市區民生供水的穩定，很有幫助。

聯通管線全長25公里，由楠西的曾文水庫，經玉井虎頭山，連接南化水庫，包含地上明挖與地下推進，沿台3線施作，預計2024年完工。

抗議民眾認為，在台3線開挖、埋設，將引發房屋毀損、交通堵塞，並影響農作物採收等問題，群起反對，地方「卡管」是工程能否順利執行的一大變數。

也有民眾希望改回原規劃路線，沿曾文溪畔施作，只是2013年苗栗大埔抗爭後，土徵條例修改，要優先使用公有地，舊案的條件並不符合。

連上堯說，2017年以來，已舉辦了共7場的說明會與公聽會，面訪地方居民，深入對話的，也有30次以上，傾聽基層心聲，瞭解問題，全力溝通。

連上堯指出，工程的週邊環境改善經費已爭取提高，會以最大的誠意，回應地方訴求，化解相關疑慮，有信心聯通管計畫可以如期啟動。

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