曾文南化聯通管線工程再協商 地方堅持損及權益就抗爭

2019-04-02 22:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕將斥資120億執行的曾文南化水庫聯通管計畫，水利署擬開挖台三線埋設，地方強烈反對，要求依照10年前原規劃，沿溪畔施作，立委周陳秀霞邀集相關單位，今天再度協商，但仍無共識，居民揚言貿然動工就抗爭，水利署則回應2個月內提出雙贏的回饋案。

列為前瞻建設的聯通管計畫，長度約25公里，工期為6年，行經楠西、玉井與南化等地，今天的協調會，多數里長都到場，表達反對的訴求，質疑沿台3線埋設將造成交通、生活等影響，甚至導致房屋毀損，擔心求償無門。

曾文南化聯通管工程已歷經4場說明會、2場公聽會，今天的協調會在楠西區公所舉行，水利署長賴建信、南區水資源局長連上堯、公路局副總工程司陳進發等人出席，直接面對基層，傾聽地方意見，台南市議長郭信良則現身聲援居民。

針對之前會議與面訪後所整理的地方訴求，水利署從新路埋管、交通觀光、安全性、損鄰、信仰等5大面向，進行簡報，為民眾釋疑。

水利署提出管材選用、庫區消能、全天監控，以及每年編列預算檢查與維護等安全措施，也強調會分段施工，做好交通維持；住宅密集、觀光熱點採地下推進，將影響程度降至最低。

水利署重申因土徵條例修改，要優先使用公有地，舊路線條件並不符合，只能依法行事，且曾文溪左岸永興吊橋下游約1公里處，高差達15公尺，現有技術難以施工。

居民仍堅持開挖台3線，工程期間將衝擊當地交通，不利觀光發展，並影響農產品的採收與運輸，沿曾文溪畔施作，避免擾民，新闢道路可供多元使用。

郭信良則提出1里每年500萬，全部工程期間總經費9億元的地方回饋，並協助開發新的觀光景點，帶動山區繁榮。

在地議員周奕齊表示，水利署未與居民達成共識前，不得貿然施工，否則將引發抗爭。

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