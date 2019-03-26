曾文南化聯通管工程遭抗爭 地方要求「走舊路」

2019-03-26 19:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕列為前瞻建設的25公里曾文南化水庫聯通管線工程，計畫沿台3線埋設，但地方要求楠西段改「走舊路」，依照10年的規劃，轉繞溪畔施作，避免因交通問題，衝擊生活品質，居民在今天的公聽會上，表達強烈反對的立場，正副議長郭信良與林炳利等都到場聲援，揚言若政府一意孤行，將抗爭到底。

對此，水利署南區水資源局強調，曾文南化聯通管計畫，對穩定台南供水，還有備援高雄等相當重要，會將地方民意向上反映，並全力溝通，希望能在今年底或明年初順利動工。

今天的公聽會在玉井區舉行，副局長鄒漢貴主持，湧入上百位居民關切，座無虛席，齊聲反對，除了郭信良、林炳利之外，還有周奕齊、周麗津、盧崑福、李中岑、吳禹寰、曾信凱等共8位議員到場力挺地方。

抗議住戶認為在台3線施工，將造成房屋毀損，並引發交通阻塞，並影響農作物採收等問題；在地議員周奕齊希望維持10年前的原案，由曾文溪沿岸往南施工，避免擾民，也可新增道路，提供休憩，有助山區觀光發展。

周奕齊認為，改回原規劃施作，因為緊鄰溪畔，還可以利用機會築堤，減緩河畔崩塌，工程長度與所花經費，都與新計畫差不多，是絕佳的替代方案。

鄒漢貴則回應，由溪畔施作的原案，為曾文越域引水工程的一環，在莫拉克風災後停擺迄今；新計畫由台3線埋設，採推管或潛盾方式，降低封閉路面的交通衝擊。

鄒漢貴說，2013年苗栗大埔事件後，土徵條例修改，要優先使用公有地，舊路線條件並不符合，只能依法行事。

郭信良指出，若政府漠視民意，將與基層站在一起，全力抗爭到底。

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