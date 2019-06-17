明後天更熱！ 氣象局：週四起全台天氣極不穩定

2019-06-17 19:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全台進入典型夏季天氣型態，今天受太平洋高壓壟罩，各地晴朗炎熱，全台最高溫飆破37度；中央氣象局表示，明、後兩天太平洋高壓會更強，感受上會比昨天更熱，氣象局已針對高屏縣市發布高溫黃燈警戒，提醒有36度以上高溫發生機率；週四起高壓減弱、西南風增強，西半部整天都有降雨機會，週末鋒面靠近台灣北部海面，全台將轉為有雨天氣。

氣象局預報員林定宜表示，明後兩天全台仍是晴朗偏熱的天氣，各地多雲到晴，僅中南部沿海地區清晨受海陸風輻合，會出現零星短暫陣雨，午後各地則要注意局部短暫雷陣雨，且不排除有較大雨勢。

氣象局已針對高屏縣市發布高溫黃色燈號，提醒明天中午前後有可能達36度以上極端高溫；預報員林定宜表示，明後兩天各地高溫普遍有35度左右，但中南部內陸、河谷地區、花東縱谷及台北盆地也有機會出現36度以上高溫。氣象局觀測，今天全台最高溫是高雄月眉測站的37.1度。

週四、週五太平洋高壓減弱、西南風增強，全台天氣開始出現變化，西半部地區整天有機會發生局部短暫陣雨或雷雨，午後各地都有局部短暫雷陣雨。氣象局說，雖西南風增強、各地雲量增多，但西半部還是悶熱，高溫約33到34度，東半部32度。

氣象局預估，週末前後將有鋒面移動到台灣北部海面，未來是否會持續南移到台灣上空，還要持續觀察，但屆時全台天氣會變得極不穩定，西半部、東北部要留意短暫陣雨或雷雨，其他地方也會有局部短暫陣雨或雷雨。受降雨因素，北台灣會稍微轉涼，白天高溫約29度，中南部則維持32、33度。

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