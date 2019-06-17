國三生赴日挑戰鋼彈模型奪亞軍 吳誌恩領新北市長獎

2019-06-17 16:58

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市教育局今天舉辦國高中職畢業生市長獎頒獎典禮，共有2824人獲獎，並由市長侯友宜頒贈。其中，義學國中的吳誌恩在國中二年級開始在家自學，熱衷鋼彈模型的他代表台灣赴日參加「GBWC鋼彈模型製作家全球盃」大賽奪得亞軍，對於未來吳誌恩十分有規劃，希望朝YouTuber之路邁進。

國小三年級開始喜歡上鋼彈模型的吳誌恩，平常都會到模型工作室幫忙，也和老師一起學習，他說，因為自學的緣故，都會在星期一規劃整個禮拜的時間分配，去年參加「GBWC鋼彈模型製作家全球盃」，在15個國家、715名參賽者中奪下亞軍，他自信地介紹每件作品都是花費2到3個月完成，並利用不要的零件打造原創性的鋼彈。

吳誌恩的媽媽張嘉芬在背後支持，她說，自學生的緣故，精工、雷切技術都是自己摸索、找課程，還記得吳誌恩小學三年級接觸時，手握噴槍的力道不夠，自己回家拿著握力器練習，儘管指甲裂了也堅持打磨，就是被這份堅持感動。

即將踏入高中的吳誌恩也計畫在家自學，但是對於未來已經有目標，正在學習剪輯、拍片，將來想當一名YouTuber，同時鋼彈模型的製作也會繼續走下去。

另外，今年48歲的淡水國中郭祖餘是來自菲律賓宿霧，她回想小時候家境不好的只能讓哥哥、弟弟讀書，從國中後開始半工半讀，最後考上宿霧大學英文學系，就在大二時認識台灣人的先生，24歲來台定居。

郭祖餘說，以前中文不好看不懂字，在便利商店工作上很不方便，因此決定從國小開始學習。一路上她認真學習，國小也是拿市長獎畢業，是同學、老師之間公認的模範生，畢業後的她仍希望繼續考高中升學。

新北市教育局表示，市長獎分為各級學校畢業生每班學習表現第一名者的「學習卓越市長獎」為，以及取每校畢業班級數三分之一為名額的「特殊展能市長獎」，鼓勵學生邁向下一個學習之旅。

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