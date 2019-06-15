竹市表揚市長獎及傑出表現獎1748人 2總統教育獎得主也獲獎

2019-06-15 16:42

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市今年度市長獎暨傑出表現獎今天舉行，有1748名學生獲獎，市長林智堅逐一頒獎，其中北門國小「生命鬥士」華品禎、富禮國中「泰雅女戰神」陳馨，除獲傑出表現獎，更是今年的總統教育獎得主，而光武國中特教班市長獎得主喬惠瑜，課餘還幫媽媽照顧臥病父親，精神讓人感佩。

林智堅也勉勵所有同學，求學與人生旅途中，總會遇到困難，但困難就是礁石，沒有礁石就激不起美麗的浪花，祝福所有畢業生進入求學新階段，都能克服困難，有豐富精采的人生。

今年受獎班級數有370個班級，每班有5人受獎，其中北門國小的生命鬥士華品禎，將障礙化作是上帝給的生命考題，無畏先天多重疾病所帶來的不便，正向思考，足勘模範。

另富禮國中陳馨，同樣無畏生活困難，在求學生涯找到對拳擊的興趣與目標，忍受單調與重複的訓練過程，獲傑出表現獎，而她與華品禎也是今年的總統教育獎得主。

而隔代教養而獲傑出表現獎的虎林國中吳家凱說，很謝謝阿公阿嬤的養育之恩，讓他在語文及音樂上都有傑出表現，他常提醒自己要珍惜所擁有的一切，更懂得向弱勢的人伸出援手。

光武國中特教班喬惠瑜今年獲市長獎，喬惠瑜的父親因病臥床，母親身兼照顧與經濟重擔，她雖是特教學生，但努力學習生活技能，還會幫助行動不便的同學，且協助家中清潔打掃工作，是老師與母親的好幫手。

教育處長李芳齡說，此次頒獎除每班成績第一名的「市長獎」，還有由各校畢業班遴選出德體群美各領域表現優異的4名「傑出表現獎」，每名學生除可獲獎狀，還有智慧健康手環獎品，肯定學生的表現。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法