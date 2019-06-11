相隔一甲子！61年前領市長獎 資深校友返校頒獎

2019-06-11 08:36

［記者黃旭磊／高雄報導］61年前國小畢業市長獎得主，返校頒發市長獎給學妹。

高雄成功國小本週舉辦畢業典禮，企業主楊慧芳於1958年畢業前獲頒市長獎，特地返校頒發市長獎給學妹侯采薇、白芯慈及蔣淓錥，事隔61年，兩屆市長獎得主開心合影，一甲子時光彷如在舞台上靜止。

返回母校，楊慧芳到舊教室懷念童年歲月，感慨時光飛逝，勉勵學妹把握人生，追求所愛，而自己愛開好車，頒獎後開心地去試開瑪莎拉蒂（Maserati），準備購車，羨煞師生。

校長呂佳真今天說，成功國小前身為日治時期苓雅寮公學校，高雄4名前議長孫媽諒、孫土池、陳田錨、莊啟旺及前市長陳啟川都是校友，而歷經苓雅輝煌歷史，校區現為小校，今年僅有32名國小、14名幼兒園畢業生，讓每1個畢業生由家長陪同領取畢業證書，鼓勵全家參與增添人氣，也象徵小校無限榮耀，畢業生林彤蓁家族成員包括包括爺爺、奶奶等8人，上台陪同孫女領取證書，分享畢業喜悅。

成功國小為高雄市雙語協同教學示範學校，呂佳真於典禮用英語致詞，學童也自然回應「Good morning」展現學習成果，而國中英語退休老師、議長許崑源特助邱淑楨用英語鼓勵畢業生，校內駐校外師Sterling即將於6月底離台，用流利中文致謝詞，感謝師生陪伴成長。

莊啟旺也回到母校，向學弟妹說自己1966年畢業，母校現位於亞洲新灣區，可稱為高雄曼哈頓，為閃耀明星學校，將朝向雙語迷你小校方向發展。

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