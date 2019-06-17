「感謝郭董和學姊讓我能打棒球！」 曾馨瑩哭了、郭董允續支持

2019-06-17 15:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕鴻海董事長郭台銘同妻子曾馨瑩，今天到他捐助5000萬元興建的棒球場，與妻子的學弟中興國中棒球隊座談時，球員說出「感謝郭董和學姊的資金，讓我能打棒球」時，曾馨瑩忍不住哭了，郭台銘也豎起大拇指稱讚小球員很棒，並允諾會繼續支持中興棒球隊，讓球員開心歡呼。

郭台銘今天在南投縣進行初選的趴趴走行程，因為是妻子曾馨瑩的故鄉，曾首度陪同，而郭台銘也給足太座曾馨瑩面子，首站就到捐款為中興國中棒球隊興建的縣立棒球場，鼓勵中興國中、高中棒球隊的球員。

中興國、高中棒球隊的球員大部分來自原住民部落，他們以原住舞舞蹈歡迎「學姊和學姊夫」，並帶著他們一起隊呼，學校更邀郭台銘和縣長林明溱舉行開球儀式，曾馨瑩透露，郭台銘沒有為今天的開球先練習過，今天就看他的實力如何。開球儀式由郭投球，林明溱打擊，林明溱打到郭投的球後，兩人還開心地擊掌歡呼。

郭台銘與曾馨瑩留了一大段時間與棒球隊球員座談，一名原住民小球員，告訴郭氏夫婦，家裡有10個孩子，他排行第九，是家裡最熱愛棒球的小孩，感謝學姊和學姊夫資金贊助，讓他能順利在棒球隊打球和讀書，將一定會好好讀書和練球，也希望他們能繼續支持棒球隊以及原住民。

自稱「很愛流淚」的曾馨瑩聽到這個小學弟的話，才開口就哽咽，她說，自己在南投生活和就學，這裡影響她很多，現在因嫁給先生，有能力一定會多多幫助家鄉和母校。

今天也有球員問「郭董如何抒解壓力？」郭台銘說，有責任才會有壓力，但只要心中有願景就不會覺得是很大的壓力，一如他決定參選總統的心情。

另有球員提出請求，希望郭台銘和曾馨瑩能去看他們出賽，曾馨瑩一口就答應，而郭台銘也同意去看他們比賽，但提醒「我們去你們壓力會很大，因為必須打贏！」要球員們要有打贏的決心。

曾馨瑩今天也以學姊身分為球員們一一戴上國旗帽子，小球員們非常興奮，有住在地利村的布農族球員興奮地一直跟隊友說：「學姊幫我戴帽子耶！」讓教練在旁聽了也笑了起來。

不只與縣長林明溱舉行開球儀式，兩人也坐下跟小球員座談，當中興國中棒球隊球員說出「感謝郭董和學長的資金，讓我能打棒球」時，曾馨瑩忍不住哭了，郭台銘也豎起大拇指稱讚小球員很棒，並允諾會繼續支持中興棒球隊。

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