韓國瑜批政府禁用巴拉刈 陳吉仲：爸爸用到眼睛差點挖掉

2019-06-17 12:35

〔記者林惠琴／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前參與造勢時，公開批評政府將禁用巴拉刈，已背離農民。對此，農委會主委陳吉仲今日表示，巴拉刈是高風險劇毒、致癌性的農藥，自己的父親也因為使用巴拉刈，差點整個眼睛挖掉，目前全球已有77個國家禁用，希望韓市長不要沒有了解政策就批評。

陳吉仲指出，希望韓市長可以將所有的農業政策與重要措施完全了解，不要沒有了解就批評，強調新制絕對是站在農民的角度。

陳吉仲說明，全球已有77個國家禁用巴拉刈，原因是屬於高風險劇毒、致癌性農藥，在過去期間，不論是國民黨或民進黨執政，都是要把高風險 劇毒、致癌性農藥退場。

陳吉仲也提到，針對巴拉刈的退場機制，會提供可能的替代藥劑給農民，尤其像是巴拉刈用在紅豆要訂殘留量，但替代藥劑不用訂殘留量，成本又比巴拉刈便宜，每公升20元，因此是往前邁進的農藥退場機制。

陳吉仲並強調，自己的父親就是使用巴拉刈，噴到差點整個眼睛挖掉，認為對農民當然是一大的傷害，不希望有人故意在農村社會透過巴拉刈的議題，影響所有農業的邁進，連中國、韓國都把巴拉刈禁掉了，泰國也要禁掉了，那我們為什麼還要讓農民繼續使用對健康不好的農藥呢？

陳吉仲指出，所有對政策的評述，如果是從政治的角度，消費者與農民都可以看得到，強調農委會是從專業角度出發，是為了消費者的食安，更為了農民的健康著想。

另外，針對秋行軍蟲入侵台灣一事，農委會下午將舉行專家會議，可能討論調整防治策略等相關事宜。

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