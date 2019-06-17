實物銀行再升級 侯友宜成立「好日子愛心大平台」

2019-06-17 12:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天宣布成立「好日子愛心大平台」，以過去8年實物銀行政策為基礎，進一步將各界愛心資源調度盤整，民眾只要上網註冊，就能依照個人意願，主動援助弱勢者，捐助金錢、物資或提供服務，把愛心挹注到真正需要幫助的人身上。

侯友宜表示，新北市實物銀行過去8年多來共媒合各界17億6千多萬元的市值物資，造福超過265萬人次，社會各界的愛心和善心匯聚，幫助許多弱勢民眾。

侯友宜指出，實物銀行以社會局為媒合平台，但新成立的「好日子愛心大平台」則是擴大以新北市政府為媒合平台，採取會員制，民眾註冊成為「圓夢英雄」後，可依照個人意願選擇弱勢服務方案，例如支持教育局照顧弱勢學生提供餐點，協助消防局幫助弱勢家庭汰換熱水器或加裝警報器，或支持勞工局幫助弱勢家庭進行居家修繕，以及參與衛生局為資源缺乏的特殊疾病族群等。

有「台灣好媳婦」之稱的藝人佩甄受邀擔任「好日子愛心活動大使」。佩甄表示，每個人都有發善心的意念，大家都想做好事，但是不知道從哪裡做起，「好日子愛心大平台」是很好的管道，只要上網3個步驟註冊成功，隨時隨地做愛心，網站上需要幫助的對象分門別類、一目瞭然，不管民眾的愛心多少，都能發揮一己之力給予協助。

侯友宜說，愛心大平台最大的功用是政府部門公開透明，結合所有各局處力量，串起「施與受」的快速反應平台，不論是想幫助人或是被幫助的對象，都可以利用這個平台媒合，「這是一個快速急救、幫助的橋梁」，讓每個人成為愛心「圓夢英雄」，新北市會更好。

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