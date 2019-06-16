破鏡難圓？ 這對新人第3次結婚 承諾愛到天長地老

2019-06-16 22:13

〔記者楊金城／台南報導〕破鏡難圓？嘉義縣東石鄉陳宏吉和莊淑屏這對夫妻經歷2次結緍、2次離婚的婚姻挫折後，重新認識自己，找到真愛，破鏡重圓修復婚姻，與相同的人第3次結婚。

這對「新人」選在18年前第一次結婚的日子6月13日，先辦理結婚登記，今天下午4點並在台南市北門水晶教堂辦理一場感動的婚禮，2個兒子、陳母、莊母和外婆、雙方親友觀禮見證，由台北靈糧堂東石靈糧福音中心林牧師證婚。

在民風保守的鄉下，第3次結婚是否擔心引來異樣眼光？37歲新娘莊淑屏說，一開始有些擔心，但在基督面前，我們都是新人，感謝丈夫再次牽起她的手，失而復得，她永不再放棄。

40歲陳宏吉經營鐵工業，部分員工來自破裂的家庭，他說藉由建立自己完整家庭，希望幫助那些失親孩子。在大家祝福和見證下，他承諾永遠愛妻到天長地老。

陳男與莊妻第一次結婚時，太太才18歲，高中剛畢業，沒有升學，結婚後很快的生了2個孩子，但夫妻間不懂經營婚姻，溝通不良，最後離婚收場。復合後第2次結婚，結果又離婚。後來在東石靈糧福音中心先後受洗成為基督徒後，歷經5年，夫妻學習成長，修復婚姻，決定第3次結婚。

出席婚禮的雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能說，北門水晶教堂打造浪漫的婚禮聖地，見證了陳宏吉夫婦第3次結婚的「奇蹟」，讓人幸福滿滿。

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