姚嘉文新書發表會 回憶美麗島事件因爭人權遭政府鎮壓

〔記者林良哲／彰化報導〕就像現今的香港「反送中」運動一樣，40年前的高雄美麗島事件，是一場訴求民主與自由的遊行，卻遭政府鎮壓。40年後，現年81歲總統府資政姚嘉文已是滿頭白髮，他一字一句地寫下自己人生之路與台灣民主發展歷程，並在彰化舉辦《姚嘉文追夢記》新書發表會。
姚嘉文出身於彰化和美的一戶農家，考上台大法律系，並通過律師考試。1975年時，他發表一篇「高普考還要論省籍嗎？」抨擊政府在高普考制度上以省籍分配名額的不公平現象，引起國民黨激烈反彈，當時的行政院長蔣經國甚至還拍桌痛斥，指責姚嘉文挑撥本省人和外省人的情感。
自此，姚嘉文投身政治，與黨外人士交往，常在雜誌上發表評論，不但創辦美麗島雜誌，更在1979年中美斷交時發表「黨外國是聲明」，建議政府全力重返聯合國。沒想到1979年12月在高雄的一場「國際人權日」遊行，遭政府鎮壓，姚嘉文也遭判刑12年而入獄。
美麗島事件成為台灣民主的轉折點，國民黨面對國際社會的指責、抨擊，而國內反對運動更以此為契機，在各項選舉中擊敗國民黨候選人。1986年民進黨成立，姚嘉文也在1987年獲釋出獄，並擔任民進黨主席。
之後，姚嘉文推動國會全面改選、總統直選等運動，在民進黨的陳水扁擔任總統期間，更成為考試院長。
姚嘉文今天在故鄉彰化舉辦《姚嘉文追夢記》新書發表會，他說，近年來，常有人勸他寫回憶錄，但也有人不贊同，認為回憶錄常是隱惡揚善，甚至批評他人，但他認為，歷史的經過有遺留後代的價值，經驗有傳承來者的必要，因此寫了這本書，只不過，他在書中謹守「你可以掩飾，不可以造假」的原則。
而在書中，姚嘉文也以自己在19歲時寫下的一首詩，來做為全書的序言： 「誰說我們赤裸裸的來，赤裸裸的去？我們來的時候帶了一個夢，去時將帶一身灰塵。」
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姚嘉文因美麗島事件入獄，獲釋之後接受民眾歡迎。（圖：姚嘉文提供）
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總統府資政姚嘉文一字一句地寫下自己人生之路與台灣民主發展歷程，並在彰化舉辦《姚嘉文追夢記》新書發表會。（記者林良哲攝）
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新書發表會現場，擠滿不少民眾前來參加。（記者林良哲攝）