姚嘉文新書發表會 回憶美麗島事件因爭人權遭政府鎮壓

2019-06-15 17:46

〔記者林良哲／彰化報導〕就像現今的香港「反送中」運動一樣，40年前的高雄美麗島事件，是一場訴求民主與自由的遊行，卻遭政府鎮壓。40年後，現年81歲總統府資政姚嘉文已是滿頭白髮，他一字一句地寫下自己人生之路與台灣民主發展歷程，並在彰化舉辦《姚嘉文追夢記》新書發表會。

姚嘉文出身於彰化和美的一戶農家，考上台大法律系，並通過律師考試。1975年時，他發表一篇「高普考還要論省籍嗎？」抨擊政府在高普考制度上以省籍分配名額的不公平現象，引起國民黨激烈反彈，當時的行政院長蔣經國甚至還拍桌痛斥，指責姚嘉文挑撥本省人和外省人的情感。

自此，姚嘉文投身政治，與黨外人士交往，常在雜誌上發表評論，不但創辦美麗島雜誌，更在1979年中美斷交時發表「黨外國是聲明」，建議政府全力重返聯合國。沒想到1979年12月在高雄的一場「國際人權日」遊行，遭政府鎮壓，姚嘉文也遭判刑12年而入獄。

美麗島事件成為台灣民主的轉折點，國民黨面對國際社會的指責、抨擊，而國內反對運動更以此為契機，在各項選舉中擊敗國民黨候選人。1986年民進黨成立，姚嘉文也在1987年獲釋出獄，並擔任民進黨主席。

之後，姚嘉文推動國會全面改選、總統直選等運動，在民進黨的陳水扁擔任總統期間，更成為考試院長。

姚嘉文今天在故鄉彰化舉辦《姚嘉文追夢記》新書發表會，他說，近年來，常有人勸他寫回憶錄，但也有人不贊同，認為回憶錄常是隱惡揚善，甚至批評他人，但他認為，歷史的經過有遺留後代的價值，經驗有傳承來者的必要，因此寫了這本書，只不過，他在書中謹守「你可以掩飾，不可以造假」的原則。

而在書中，姚嘉文也以自己在19歲時寫下的一首詩，來做為全書的序言： 「誰說我們赤裸裸的來，赤裸裸的去？我們來的時候帶了一個夢，去時將帶一身灰塵。」

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