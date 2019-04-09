陳文成、林宅血案檔案 立委促解密

2019-04-09

不滿「非屬國家情報」的政治迫害案件 國安局仍列「永久機密」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨審查「政治檔案條例草案」，民進黨立委段宜康質詢時砲轟國安局，將林宅血案、陳文成命案、美麗島事件等檔案，非屬國家情報的政治迫害案件列為「永久機密」，不讓促轉會調閱。他呼籲，總統府對轉型正義應有態度，應將國安局的政治檔案解密。

行政院版草案規定，政治檔案於保密期限屆滿或解密條件成就時，自動解除機密；保密逾卅年仍列機密等級者，除原移轉機關敘明有保密義務的法規依據外，均視為解除機密。

促轉會向國安局調21檔案 僅拿到一件

段宜康問及，促轉會依法調閱資料，是否有調不到的？促轉會委員葉虹靈答詢指出，去年八月起向國安局調閱廿一件有關林宅血案、陳文成命案、美麗島事件、台大哲學系事件等檔案，國安局僅提供一件關於林宅血案的檔案，其餘均被列「永久機密」未能提供。

段宜康表示，「國家機密保護法」第十二條規定，涉及國家安全情報來源或管道之國家機密，應永久保存；此「國家安全情報來源」是指對外情報員及對其他國家。假如是派調查人員潛伏在美麗島雜誌社，這不叫「國家安全情報來源」，更不涉及國家安全，主管機關法務部應說明。

總統府︰任何檔案 隨時檢討機密等級

法務部參事羅榮乾強調，「國家機密保護法」著眼於國家安全，所以與國家安全、國家利益無關的，當然不在國家機密範圍內。段批評，國安局將檔案列永久機密是誰核定？國安局秘書室副主任周天傑表示，由國安局長核定。

段宜康提及，在陳文成命案中，若警總或國安單位有違法，不能因過去所做是錯的，國安局就列為永久機密。他砲轟，林宅滅門血案、陳文成命案、美麗島事件是卅幾年前之事，為何還不能解密？國安局知不知道是誰幹的？陳文成怎麼死的？這牽涉什麼情報來源，國安局還知道些什麼？國安會、總統府都是上級機關，應追究國安局長是否違法濫權，並主動申請解密。對此，總統府第二局局長邱昌嶽表示，任何國家機關的檔案都隨時在檢討機密等級。

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