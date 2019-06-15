烏日自治公園小花海已移除 小黑蚊讓居民被叮得受不了

2019-06-15 13:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日自治公園過去為配合花博，市府整理成為小花海，但遭居民抨擊小花海的穿山甲造型綠籬內，滋生了小黑蚊，小花海雖移除，但小黑蚊卻賴著不走，即使噴了藥，小黑蚊仍存在，因公園已植新草，居民請市府再噴一次藥，不然就要想辦法滅蚊。

建設局養護工程處長彭岑凱表示，小黑蚊不是蚊子，目前已在各環境慢慢滋生，若居民有需求，將會擇日前往噴灑，若再成效不佳，會再觀察，進行環境的消毒。

市府為了配合花博，規劃自治公園為「福鱗花海」的小花海公園，植了相當多的草花，並在入口處設一個超大Q版由蔓龍草、金露花打造成穿山甲綠雕，及公園內還有二隻大小穿山甲綠雕，但因綠雕內部是一密閉空間，在澆水後，造成小黑蚊滋生，讓居民一到公園，就被叮得全身包，抱怨連連。

市府在花博結束，將自治公園小花海移除園恢復原貌，並鋪上新草，市府更圍起圍籬，保養新草皮。

沈姓市民表示，因為小花海引來小黑蚊，使得自治公園到處都是小黑蚊，居民被叮得哀哀叫，在民眾的要求下，市府已在日前雖已噴藥，情況有改善，但是小黑蚊還是存在，民眾還是被叮咬。

沈姓市民指，市府6月9日完成自治公園鋪綠草的工作，雖然居民都很開心自治公園終於恢復綠地公園，但另外又擔心新綠草藏小黑蚊，加上連日大雨，希望市府再對新草地及整個自治公園再噴藥一下，讓小黑蚊無法滋生。

黃姓市民表示，她因為好奇市府鋪上新草皮，走進公園沒多久，就被叮了幾個包，希望市府好好研究要如何滅此處的小黑蚊。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法