力挺陳彥博！大潭國小畢業生 電影院初體驗獻給《出發》

2019-06-14 21:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港大潭國小畢業生，今年的畢業禮物格外有意義，校長鄭志隆看到新聞，超馬好手陳彥博的紀錄片《出發》上映之初乏人問津，午夜場曾一張票都沒賣出，陳彥博一人包場、傷心落淚；鄭志隆決定帶畢業生力挺，更有許多畢業生是人生首次到電影院看電影，直呼這是「最棒的畢業禮物！」

東港大潭國小學生要上電影院，最近的也遠在屏東市，路途遙遠，家長也不見得有時間帶孩子去，許多學童直到畢業前都未曾到過電影院，校長鄭志隆有感學童需要更多的文化刺激，日前又看到陳彥博獨自一人買午夜場票進場的新聞，和家長會商定後，由家長會出資僱車、買電影票，讓33名畢業生到屏東市看《出發》。

「希望學生為自己的未來勇敢『出發』！」鄭志隆說，鄉下孩子有許多未曾進入電影院欣賞電影，適逢畢業季，他認為這部片中已包函所有他想說給畢業生勉勵的話，當作今年的畢業禮物，不只為陳彥博，也希望學生為自己的未來勇敢「出發」。

雖然孩子已經畢業，學校仍紀錄下學生的觀後感，希望是真的正向的激勵，畢業生李玉彬說，看到陳彥博戰勝恐懼、克服病魔，努力不懈的精神，令人感動，勉勵自己未來勇敢追夢不要退縮；畢業生莊育婷說，自主訓練過程很辛苦，比賽過程很痛苦，但他卻樂在其中，很有啟發性；畢業生林芮羽則說，陳彥博雖遭遇身心的痛苦與打擊，但他隨時調整心態，一一克服，告訴我們，努力堅持就能達到終點目標。

首度到電影院看電影的畢業生劉玉玄則高興地說，之前一直想像電影院的樣子，知道學校要帶去看電影很興奮，去到電影院時更是有種夢想實現的感覺。覺得有電影及電影院真好，才能把陳彥博的故事用影像紀錄，呈現出來，讓人受到感動，想要學習他努力不懈、勇敢追夢的精神。

鄭志隆說，《出發》不只是陳彥博個人的紀錄片，更是台灣各個角落努力拚鬥、為國爭光的許多台灣人的故事，但這類非商業取向的電影，在戲院看不到其他廣告，這麼有啟發性的故事沒有大加廣告相當可惜，而帶畢業生到電影院，除了是畢業禮物，更增加文化刺激，支持他等於支持和他一樣努力的台灣之光。

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