動物趣哪兒？垂楊國小畢業美展 校園化身動物園

2019-06-13 18:14

〔記者王善嬿／嘉市報導〕垂楊國小每年結合美學教育、環境生態保護議題，讓六年級學童透過畢業美展，展現藝文、自然領域的教學成果，今年「動物趣哪兒」主題，由學童自製出等比例的動物模型，並以動物棲息地為藍圖，布置出有樹幹、雨林、海洋等的非洲、極地、鳥昆蟲及兩棲動物六大區域，讓師生宛如置身動物園。

垂楊國小校長周孟志說，每次畢業美展，都是孩子展現過去學習成果的機會，今年的「動物趣哪兒」主題，不只有展現孩子製作動物模型的美術成果，製作動物模型前，孩子經由閱讀、觀察，學習如獅子、紅毛猩猩等動物的習性、生活環境還有動作，因此也結合自然領域的課程，且不只靜態展示，每個班級還要自行編劇、扮裝成動物表演，透過體驗加深學習印象。

負責策展的藝術領域教師徐憶嘉說，學生為了讓來賓看了更身歷其境，展覽中安排雨傘下的鳥兒、躺著吃香蕉的紅毛猩猩等情境，充滿創意，且素材也都使用寶特瓶、廣告紙等回收物。

六年級的陳虹瑜為企鵝、極地動物解說員，她說，她特別到圖書館閱讀、上網查了許多資料、充實解說內容，現在對企鵝有更多的認識。張晏誠則說，表演的劇本要自己撰寫，為此訓練寫作的能力，認為對升國中的寫作很有幫助，至於劇本的靈感很感謝老師給予提點，讓他能順利完成。

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