超狂聯合畢典！ 600屏東囝仔「艇」進大鵬灣划向未來

2019-05-28 23:45

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣全縣畢業生今年有一場別出心裁的「畢業典禮」，學生得挑戰自行車環大鵬灣、重型帆船、SUP及獨木舟的體驗才能取得「完賽證明」畢業，17所國中小畢業生近600人，今天齊聚大鵬灣，狂呼「我屏東我驕傲」，成功為國中小生涯「划」下句點。

屏東縣政府今天在在東港大鵬灣帆船基地舉辦「大鵬灣聯合畢業季」，來自縣內北中南和東港地區與離島的琉球鄉等17所學校師生、家長會與社區發展協會等共700人參加，縣府說，這是國內首辦的聯合大型畢業祭典，展現屏東囝仔的志氣。

主辦單位是最靠近大鵬灣的東港以栗國小，校長洪美珠說，聯合畢業季不只是學程告一段落，更希望成為畢業生難忘經驗，全程以大鵬灣水上遊憩工具為體驗核心，除了常見的SUP及獨木舟，更加入重型帆船，讓學生們直呼「好幸運！」。

小琉球的畢業生則是已舉辦四屆獨木舟環小琉球島的壯舉，從濱灣公園划獨木舟回海之女神的的1.3公里，就有獨自划獨木舟的琉球國中9年級生直呼「so easy」，開心比「YA」。

洪美珠說，大鵬灣早在4、5年前就已舉辦「小三鐵」畢業季，今年透過發想，加入重帆擴大舉辦，希望加入獨木舟、重帆、SUP立槳、OP帆船及單車雙線接力，讓孩子們完成親水探索的課程，養成親海、知海、愛海，了解家鄉、愛護海洋，成為保護海洋環境的「海洋之子」 。

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