秋行軍蟲疫情蔓延台南 連夜鑑定證實

2019-06-14 13:05

〔記者楊金城／台南報導〕秋行軍蟲疫情流竄，昨天台南市在鹽水和仁德的玉米田有農民通報，經採集到檢體，連夜送農委會防檢局鑑定後，證實是秋行軍蟲。

為防止秋行軍蟲流竄，對台南農作物造成嚴重災害，台南市長黃偉哲今天上午在麻豆區公所召集各區公所及農會，舉行秋行軍蟲疫情監控處理緊急會議。

黃偉哲表示，面對疫情來勢洶洶，南市府嚴陣以待投入防治工作，並依照秋行軍蟲的疫情防治SOP確實執行，也會研擬相關的補貼措施因應，以降低農民的損失。

對於鹽水和仁德採集到的秋行軍蟲檢體，連夜送防檢局鑑定後，證實是秋行軍蟲案例，黃偉哲表示遺憾。秋行軍蟲不僅越過台灣海峽到達台灣北部，更越過八掌溪來到台南，台南市政府在行政院蘇貞昌院長的指示下，昨天馬上成立秋行軍蟲疫情監控小組，今早更擴大召開防止蟲災蔓延會議。

南市府將動員農業局、環保局、農會和區里志工，全力投入秋行軍蟲的防治，也希望民眾或農民加入防治行列，一發現田間有秋行軍蟲的蹤跡，應馬上通報區公所、農業局等相關單位進行採樣，一旦確定為秋行軍蟲，將立即派員進行撲滅工作，造成農損的部份，市府將研擬補貼措施因應，以降低農民的損失。

農業局表示，為擴大受理秋行軍蟲通報快速篩選疑似蟲體，即日起至6月21日止，通報人只要提供發現秋行軍蟲的詳細地點、秋行軍蟲清晰圖像檔案、植株受害狀圖像檔案及通報人聯絡資料，經專家鑑定確認為秋行軍蟲，即可獲得1萬元獎勵金。

民眾如發現可疑秋行軍蟲，可透過農委會防檢局通報專線（0800-039-131）、農改場、農糧署南區分署、公所、農會通報。

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